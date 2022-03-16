منصة رقمية للتكفل بانشغالات الطلبة الجزائريين بأوكرانيا

خصصت وزرة التعليم العالي منصة رقمية للتكفل بانشغالات الطلبة الجزائريين الموجودين حاليا في أوكرانيا.

ودعت الوزارة في بيان لها، الأربعاء، الطلبة الجزائريين الموجودين في أوكرانيا إلى تقديم تظلماتهم وانشغالاتهم من خلال المنصة الرقمية الموضوعة لهذا الغرض.

https://services.mesrs.dz/DCEU/login/index.php

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه يمكن التواصل عبر نقطتي الاتصال التي توفيرهما لهذا الغرض من قبل مصالحها والاتصال بالمكلفين بهذه المهمة.

وطمأنت الوزارة جميع الطلبة بأنها ستتكفل بهم، مشيرة إلى استعدادها الكامل لاتخاذ جميع الإجراءات المناسبة.

المجر تسمح للطلبة الجزائريين الفارّين من أوكرانيا بالدراسة في جامعاتها

ويوم 15 مارس 2022، وافقت الحكومة المجرية على استقبال الطلبة الجزائريين الفارّين من أوكرانيا، لإتمام دراستهم في جامعات المجر. حسب ما أعلنت عنه سفارة الجزائر في بودابست صباح الثلاثاء.

وجاء في بيان للسفارة:”تعلم السفارة الجزائرية في بودابست الطلبة الذين دخلوا إلى المجر من أوكرانيا. أنّ الحكومة المجرية قررت السماح للراغبين منهم بإتمام دراستهم الجامعية في الجامعات المجرية”.

ودعت السفارة الطلبة المعنيين إلى التواصل مع مصالح السفارة للحصول على كلّ المعلومات والمرافقة اللازمة في هذا الشأن.

وإلى جانب المجر، استقبلت كلّ من رومانيا وبولندا عددا من أفراد الجالية الوطنية في أوكرانيا. بعد تدهور الوضع الأمني هناك عقب التدخّل العسكري الروسي.

وفي 03 مارس الجاري، أشرفت وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج على إجلاء عدد من أفراد الجالية الفارّين من أوكرانيا. في رحلة خاصة للخطوط الجوية الجزائرية انطلاقا من العاصمة الرومانية بوخارست.