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منصة روسية للتواصل الاجتماعي أقوى منافس لـ “فيسبوك”!

الشروق أونلاين
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منصة روسية للتواصل الاجتماعي أقوى منافس لـ “فيسبوك”!

أفادت تقارير إخبارية أن منصة “VK” الروسية باتت اليوم من بين أقوى المنافسين لفيسبوك وإحدى أشهر منصات التواصل الاجتماعي حول العالم.

وأضافت أن الشبكة التي تأسست عام 2006، باتت أضخم منصات التواصل الاجتماعي في روسيا وإحدى أشهر المنصات في أوروبا والعالم، وتضم أكثر من 400 مليون مستخدم، وينشر عليها يوميا نحو 12 مليون منشور بـ 44 لغة.

وما يميز المنصة حسب التقارير هو:

ـ توفر  مشاهدة مجانية للمسلسلات والأفلام والفيديوهات لمستخدميها حول العالم.

– توفر للمستخدمين إمكانية الاستمتاع بالموسيقى ومشاركة الأغاني مجانا.

– توفير إمكانية تحويل الأموال بين الأصدقاء على المنصة.

– مناسبة لأصحاب الأعمال الكبيرة والصغيرة لسلاسة استهداف الجمهور الحتمل بمواضيع معينة.

– سهولة الاستخدام عبر واجهات بسيطة وأيقونات واضحة.

– تتمتع بخصوصية أمن بيانات المستخدمين، وسهولة استعادة الحساب الشخصي في حال اختراقه.

وكالعديد من منصات التواصل الاجتماعي توفر هذه المنصة لمستخدميها خدمات المراسلة والدردشة وخدمات المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، وإمكانية قراءة الأخبار ومشاركة الصور والفيديوهات والأفكار عبر الصفحات الشخصية.

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