منصة صيد “مشبوهة” تخيف ترامب

ح. م
دونالد ترامب

صرح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل إن جهاز الخدمة السرية الأميركي عثر على منصة صيد “مشبوهة” على مرأى من منطقة هبوط الطائرة الرئاسية قبل وصول الرئيس الامريكي دونالد ترامب إلى فلوريدا في يوم أمس الأحد، مضيفا أنه لم يكن هناك أحد في المنصة.

وقال المسؤول لقناة “فوكس نيوز“، إنه: “قبل عودة الرئيس إلى ويست بالم بيتش، اكتشفت قوات الأمن الخاصة الأمريكية ما يبدو أنه منصة صيد مرتفعة ضمن خط رؤية منطقة هبوط طائرة الرئاسة”، وأكد أن مكتب التحقيقات الفيديرالي يحقق فيما وصفه باتيل بأنه “منصة مشبوهة” بالقرب من المنطقة.

منصة الصيد المشبوهة. الصورة عبر “فوكس نيوز”.

نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، دان بونجينو، صرح من جانبه للإعلام اليوم الاثنين انه “تم تفكيك منصة الصيد هذه بشكل مناسب، ونُقلت جوًا إلى مختبرنا. أعتقد أنها موجودة هناك الآن، وسيتم استخدام جميع أدوات الطب الشرعي المتوفرة لدينا – من الأدوات الرقمية إلى الأدوات البيومترية – لمحاولة معرفة من وضعها هناك ولماذا”.

بعد “محاولة اغتيال ثانية محتملة”.. أول تعليق من ترامب

فيما لم يقدم مكتب التحقيقات الفيدرالي وجهاز الخدمة السرية أي تفاصيل إضافية تتعلق بالحادث.

