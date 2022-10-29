منصة عالمية لاكتشاف ثروات الجزائر النفطية والغازية

أطلقتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات

أطلقت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “النفط”، منصة “استكشف الجزائر اليوم”، “EXALT”، وهي منصة رقمية شاملة ومتكاملة أنشأتها شركة “اس ال بي”، الرائدة العالمية في الحلول التكنولوجية لقطاع الطاقة، وذلك من أجل إتاحة الوصول السهل في أي وقت، ومن أي مكان في العالم، إلى جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالطبقات الباطنية للجزائر، ولتمكين الوصول أيضا إلى البيانات الرقمية الدائمة التحديث .

وتعد هذه المبادرة – حسب القائمين عليها- “فرصة غير مسبوقة في تاريخ سوق الطاقة الجزائري لكل المستثمرين لاستكشاف رؤى وآفاق جديدة، وتقييم إمكانات مجال النفط الوطني وإظهار قيمة فرص الاستكشاف والإنتاج والترويج لموارد الطاقة الجزائرية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك، على سبيل المثال جولات المزايدات المنتظمة لعقود الاستكشاف المستقبلية”.

ويتزامن إطلاق المنصة المتطورة “استكشف الجزائر اليوم”، التي أنشأتها شركة “اس ال بي” بأعلى وأحدث التكنولوجيات، مع إصدار قانون المحروقات الجديد (قانون رقم 19 -13) الذي ينظم نشاطات قطاع الطاقة برؤية مستقبلية تهدف لترقية الإطار المؤسسي للقطاع وإرساء نظام ضريبي مبسط وتنافسي من أجل تعزيز الشراكة الأجنبية في القطاع.

وتهدف التدابير الجديدة إلى تعزيز التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل لموارد النفط الوطنية، من أجل تلبية احتياجات سوق الطاقة الوطنية والدولية، كما تسعى إلى تعزيز الحفاظ على البيئة وحمايتها.

وتمتلك الجزائر خبرة كبيرة وتاريخا عريقا في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز، حيث تعود بداياته إلى خمسينيات القرن الماضي، وقد أسفرت هذه الأنشطة عن قدر هائل من البيانات الرقمية الخاصة بالاستكشاف والإنتاج التي تمثل إحدى السمات التنافسية الرئيسية لصناعة النفط والغاز في البلاد “بنك البيانات الوطني”.

ومنذ ذلك الحين، تعمل الجزائر على تطوير وزيادة احتياطاتها من خلال شركة “سوناطراك” ومن خلال المشاريع المشتركة مع شركات النفط العالمية والمستثمرين الدوليين .

وتمتلك الجزائر من حيث الاحتياطيات، عاشر أكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي على مستوى العالم، مع ثالث أكبر احتياطيات غاز غير تقليدي، كما تمتلك الجزائر 12 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة، لتحتل المرتبة 16 على مستوى العالم، وفق المصدر.