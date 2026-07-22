منصف بقرار يصل القاهرة بعد إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا

إدارة الأهلي تمدد الإجازة للاعبينا الدوليين حتى 30 جويلية الجاري

تترقب إدارة النادي الأهلي المصري وصول مهاجم نادي دينامو زغرب الكرواتي، الجزائري منصف بقرار، لحسم انضمامه رسمياً إلى صفوف “القلعة الحمراء” خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي بانتقاله بقيمة مالية تُقدر بنحو 3 ملايين دولار.

ووفقاً لما كشفه الإعلامي أحمد شوبير، سينتظم بقرار مع فريقه الكرواتي في خوض إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا يوم 27 جويلية الجاري، قبل أن يطير مباشرة إلى القاهرة قبيل مطلع شهر أوت القادم لإتمام الفحوصات الطبية وتوقيع العقود الرسمية. وتأتي الصفقة في ظل رهان واسع من إدارة النادي على قدرات الهداف الجزائري لتقديم الإضافة الهجومية المرجوة، واعتباره أحد أبرز التعاقدات الصيفية للتعويض عن نكسات الموسم الماضي، بعد اكتفاء الفريق بالمركز الثالث في الدوري المحلي ومغادرته المبكرة لدوري أبطال إفريقيا.

وفي سياق متصل، قررت إدارة الأهلي تمديد الإجازة الممنوحة للاعبيها الدوليين حتى 30 جويلية الجاري بدلاً من 27 من الشهر ذاته، لمنحهم قسطاً إضافياً من الراحة عقب مشاركتهم مع منتخباتهم الوطنية في منافسات كأس العالم 2026.

ومن المنتظر أن يلتحق الدوليون بالتدريبات الجماعية فور انتهاء عطلتهم للالتحاق بالمعسكر التحضيري الخارجي، الذي يعوّل عليه المدرب الجديد، المغربي الحسين عموتة، لوضع اللمسات التكتيكية وتجهيز الفريق بدنياً وفنياً قبل انطلاقة التحديات الرسمية للموسم الكروي الجديد.