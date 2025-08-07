-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

منصوري تترأس أشغال الدورة الـ10 للجنة التوجيهية للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء

الشروق أونلاين
  • 101
  • 0
منصوري تترأس أشغال الدورة الـ10 للجنة التوجيهية للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء
الإذاعة الوطنية
كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، في رئاسة أشغال الدورة الـ10 للجنة التوجيهية لنقاط الاتصال التابعة للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، 7 أوت 2025، في بريتوريا.

حلّت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، اليوم الخميس 7 أوت، ببريتوريا الجنوب إفريقية، لترؤس أشغال الدورة العاشرة للجنة التوجيهية لنقاط الاتصال التابعة للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء.

وحسبما نقلته الإذاعة الوطنية، سيتم خلال هذه الدورة، المنعقدة في إطار رئاسة الجزائر لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية، دراسة مسألة تجديد عضوية لجنة الشخصيات البارزة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الطابع الإداري والتنظيمي والمالي المتعلقة بتسيير الآلية، بما في ذلك متابعة تنفيذ المخطط الاستراتيجي للفترة 2024–2028، ومتابعة تنفيذ التقرير القاري لتقييم الحوكمة لسنة 2025.

مقالات ذات صلة
الفريق أول شنقريحة يدشّن المقر الجديد لقيادة الدفاع الجوي

الفريق أول شنقريحة يدشّن المقر الجديد لقيادة الدفاع الجوي

صناعة السيارات وقطع الغيار.. بيان هام من الوزارة الوصية

صناعة السيارات وقطع الغيار.. بيان هام من الوزارة الوصية

حادث تحطم طائرة لمصالح الحماية المدنية.. وفد وزاري يحل بجيجل

حادث تحطم طائرة لمصالح الحماية المدنية.. وفد وزاري يحل بجيجل

سعيود ورخروخ يقفان على تقدم مشاريع النقل في ولاية معسكر

سعيود ورخروخ يقفان على تقدم مشاريع النقل في ولاية معسكر

“بشكل نهائي”.. الجزائر تنهي اتفاق الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية مع فرنسا

“بشكل نهائي”.. الجزائر تنهي اتفاق الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية مع فرنسا

استقطاب الجزائر لـ 9350 طالب أجنبي في الموسم الجديد

استقطاب الجزائر لـ 9350 طالب أجنبي في الموسم الجديد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد