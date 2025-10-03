منصوري تترأس مع وزير خارجية النرويج جلسة حول تعزيز النظام المتعدد الأطراف في معالجة قضايا السلم والأمن

الاجتماع الوزاري الـ22 بين إفريقيا ودول الشمال الأوروبي:

ترأست كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، مناصفة مع وزير الشؤون الخارجية لمملكة النرويج، إسبن بارث إيدي، أشغال الجلسة الخاصة حول مسألة تعزيز النظام المتعدد الأطراف في معالجة قضايا السلم والأمن العالميين، وهذا في إطار مشاركتها في الاجتماع الوزاري الـ22 بين إفريقيا ودول الشمال الأوروبي، الذي تحتضنه مدينة فيكتوريا فولز بجمهورية زيمبابوي.

ووفقا لما أفادت به وزارة الخارجية في بيان: “تم التأكيد خلال هذه الجلسة على أن إصلاح مجلس الأمن الأممي يشكل أولوية ملحّة لضمان تمثيل عادل ودائم لإفريقيا، ومعالجة مظاهر الإقصاء التاريخي التي طالتها، بما في ذلك استكمال مسار تصفية الاستعمار في القارة الإفريقية.”

كما شدد المشاركون في الجلسة “على أهمية تفعيل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2719 المتعلق بتمويل عمليات السلم التي يقودها الاتحاد الإفريقي، وضرورة مرافقة الشركاء، وخاصة دول الشمال الأوروبي، في جعله أداة عملية لترسيخ مبدأ التكامل بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وتعزيز الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية.”