منصوري تزور أنغولا

حلت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري بالعاصمة الأنغولية لواندا، في زيارة عمل بدعوة من نظيرتها الأنغولية إزميرالدا مندونسا.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أن المسؤولتين ترأستا أشغال الدورة الأولى للمشاورات السياسية بين الجزائر وأنغولا, والتي شكلت -وفق ذات المصدر- ” فرصة لتعزيز الحوار السياسي, واستعراض سبل دعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك, إلى جانب تبادل واسع لوجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأوضاع في القارة الإفريقية, والتحديات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية, فضلا عن تنسيق المواقف داخل المحافل متعددة الأطراف, لاسيما الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة”.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي الشؤون الخارجية للبلدين، تهدف إلى إرساء إطار مؤسسي للمشاورات السياسية الثنائية، بما يسمح بتكثيف التنسيق وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الطرفان على مواصلة عقد المشاورات السياسية بشكل دوري ومنتظم، وعلى تفعيل الآليات الثنائية القائمة، بما من شأنه تعزيز وتيرة التبادلات الثنائية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون والشراكة المثمرة.