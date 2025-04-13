منصوري تُستقبل من قبل كاتب الدولة الإثيوبي للشؤون السياسية والاقتصادية

استُقبلت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، الأحد، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا من قبل كاتب الدولة الإثيوبي للشؤون السياسية والاقتصادية، هبيرا أبيرا.

وقد شكّل هذا اللقاء، حسب بيان للخارجية، مناسبة لاستعراض العلاقات الثنائية المتميّزة التي تجمع بين الجزائر وإثيوبيا، والتأكيد على الإرادة المشتركة لتعزيزها والارتقاء بها في مختلف المجالات، لا سيّما في ميادين التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني.

ويأتي هذا اللقاء في إطار انعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة الجزائرية–الإثيوبية، التي انطلقت أشغالها اليوم، 13 أفريل 2025، بأديس أبابا.