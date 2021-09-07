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رياضة

منصّة رقمية للتبليغ عن الفساد والبيروقراطية في الحقل الرياضي

علي بهلولي
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منصّة رقمية للتبليغ عن الفساد والبيروقراطية في الحقل الرياضي

وضعت وزارة الشباب والرياضة منصّة رقمية تهمّ الفاعلين والناشطين في القطاع، كما جاء في بيان لِهيئة الوزير عبد الرزاق سبقاق نشرته، الثلاثاء.

وقالت وزارة الشباب والرياضة إن هذه المنصّة الرّقمية موجهّة لـ “كل الفاعلين الذين لهم علاقة بِقطاع الشباب و الرياضة داخل الوطن، و كذا الجالية الوطنية المُقيمة بِالخارج. وذلك من أجل إيداع العرائض والشكاوى، والتبليغ عن أي شكل من أشكال الفساد، بِغرض تفادي البيروقراطية ومعالجة المشاكل المطروحة”.

ويبدو أن وزارة عبد الرزاق سبقاق انزعجت من كثرة احتجاجات الرياضيين، ولجوئهم إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لِتبرير إخفاقاتهم، أو كشف الجهات (المسؤولين) التي تحول دون تحقيقهم للنتائج المأمولة في الاستحقاقات الدولية.

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