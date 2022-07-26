منطقة التجارة الحرة الأفريقية تقبل عرض الجزائر

تم خلال الاجتماع التاسع لمجلس الوزراء المكلفين بالتجارة في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، المنعقد الإثنين بأكرا (غانا)، قبول العرض الجزائري المتعلق بالجداول المؤقتة للامتيازات التعريفية.

وحسب ما أفاده بيان لوزارة التجارة فقد تم قبول 29 عرض فقط من أصل 46 عرض مودع لدى أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية للتأكد من توافقها مع الإجراءات والطرق المتفق عليها.

وتشكل هذه الوثيقة، يضيف المصدر ذاته “أداة أساسية للبدء الفعلي في المبادلات التجارية البينية الإفريقية وذلك باحتساب تفكيك جمركي تدريجي لمدة 5 سنوات بالنسبة لـ 90 بالمائة من التعريفة الجمركية ولمدة 10 سنوات بالنسبة لـ 7 بالمائة من التعريفة الجمركية، تشكل منتجات تتطلب فترة تأقلم أطول”.

أما نسبة الـ 3 بالمائة المتبقية من التعريفة الجمركية فتبقى “غير معنية بالتفكيك الجمركي وتعرف أساسا بمنتوجات جد حساسة، يتم تحديدها من طرف كل بلد”، حسب الوزارة.

جدير بالذكر أن وزير التجارة، كمال رزيق، يشارك حضوريا، الإثنين والثلاثاء، في أشغال هذا الاجتماع الوزاري الذي خصص لدراسة واعتماد التوصيات والقرارات المنبثقة عن الاجتماع الـ 11 للجنة كبار المسؤولين المكلفين بالتجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، المنعقد خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 23 جويليةالجاري، والمرتبطة أساسا بتجارة السلع والخدمات والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية وكذا سياسة المنافسة.

وسيتم خلال هذا اللقاء دراسة تقارير لجنة فض المنازعات ولجنة المدراء العامين للجمارك وإصدار القرارات اللازمة حولها”، كما سيقوم المجلس الوزاري أيضا بإعطاء التوجيهات السياسية اللازمة للمفاوضين بغرض الانتهاء من المسائل العالقة من قواعد منشأ المنطقة والبدء بالمبادلات التجارية في إطار هذه المنطقة.