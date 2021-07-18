حذر المخزن من مناوراته اليائسة.. الأفافاس:

التحق حزب جبهة القوى الاشتراكية بركب المستنكرين لما أقدمت عليه البعثة الدبلوماسية للمغرب في نيويورك، بإدانتها ما وصفته القرار “الاستفزازي المقيت واليائس”.

وفي صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أدان المسؤول ببالأفافاس، شافع بوعيش، الخطوة المغربية الخبيثة، جاء فيه: “يدين حزب جبهة القوى الاشتراكية بأشد العبارات قيام ممثلية مملكة المغرب لدى الأمم المتحدة بتوزيع مذكرة استفزازية مقيتة على أعضاء حركة عدم الانحياز، محتواها بهتان وافتراء في محاولة يائسة لضرب وحدة وطننا الغالي وزرع النعرات بين شعبنا الموحد الأبي”.

وأضاف: “هذا التصرف المشين الذي لا يرقى لما يكنه الشعبان الجزائري والمغربي من أخوة، محبة وصداقة يعتبر انحرافا خطيرا وسلوكا متهورا غير محسوب وبعيدا كل البعد عن أبجديات العمل الدبلوماسي الرصين بين بلدين جارين”.

وشدد البيان على أن “جبهة القوى الاشتراكية تؤكد بأن استقلال ووحدة أرض الجزائر المقدسة المنتزعة بتضحيات جسام وبقوافل من الشهداء خطا أحمر لا يمكن لأي كان تجاوزه تحت أي ذريعة كانت”.

وذكر الأفافاس “أصحاب الذاكرة القصيرة أن منطقة القبائل جزء لا يتجزأ من أرض الجزائر وإسوة بكل مناطق الوطن كانت مهدا للثورة والثوار ولا تزال على هذا الدرب ومن المستحيل أن تغرد خارج السرب الوطني”.

ومضى البيان منبها: “فليتأكد مروجو الشقاق بأن سلوكهم ومواقفهم المعادية لن تزيد الجزائريات والجزائريين في كافة ربوع الوطن وبمختلف مشاربهم وانتماءاتهم إلا تشبثا بثوابت الأمة ووحدتها وتجانس شعبها. فللجزائر رب وشعب يحميها”.

وأشار البيان إلى أن “مثل هذه التصرفات لن تخدم منطقتنا المغاربية ولا شعوبها بل ترمي في صالح قوى الاستعمار الحديث والقوى النيوليبرالية بكل امتداداتها والتي وجدت في هذه الأطراف سندا تعمل به في تنفيذ أجنداتها لإخضاع دولنا الوطنية”.