“منطقة حرة” لمقر فرع الصيانة للجوية الجزائرية

31 ديسمبر آخر أجل لإنشائه وفصله عن الشركة الأم

باشرت الجوية الجزائرية رسميا إجراءات إنشاء فرع الصيانة وفصله عن الشركة الأم بموجب مخطط إعادة الهيكلة وإنشاء الفروع، وحددت تاريخ 31 ديسمبر كآخر أجل لإنشاء الفرع واحتمال منح قاعدة الصيانة صفة “منطقة حرة”.

65 عاما مدة رخصة امتياز الأراضي التي ستحتضن مقر الفرع

تشير وثيقة للمديرية العامة للجوية الجزائرية مؤرخة في 8 نوفمبر الجاري، برقم 965/م.ع/2021، موقعة من المدير العام بالنيابة أمين دباغين مصراوة، بحوزة الشروق، أن إنشاء فرع الصيانة جاء بعد تدابير مماثلة لفرعي الشحن والإطعام، وأوضحت أن الفرع التقني سيكون متخصصا في صيانة الطائرات ويتمتع بالاستقلالية للتموقع في سوق دولية وإقليمية تتمتع بالتنافسية، بشكل لن يجعل منها مركز ثقل لنفقات المجمع، وستتعامل بمنطق تحقيق الأرباح لتطوير الفرع.

وترتكز خارطة طريق استحداث فرع الصيانة، على 3 محاور أساسية، يتمثل الأول في تحسين طريقة التسيير الداخلي للفرع من أجل إدارة أفضل لأنشطته ومن أهدافه الإنتاجية والتحكم في العائدات، والمحور الثاني يتمثل في استهداف تطوير وسائل إنتاج فعالة وصارمة وفق معايير النوعية الدولية، أما المحور الثالث فهو التطلع للتموقع في أسواق جديدة سواء وطنية أو إقليمية أو دولية.

وكشفت الوثيقة أن إدارة الجوية الجزائرية حصلت من السلطات العمومية على رخصة امتياز للأراضي التي ستحتضن قاعدة الصيانة لمدة 65 سنة، موضحة أنها تسعى لتكون قاعدة الصيانة “منطقة حرة”.

وأشارت الوثيقة إلى أن هذه المزايا تعتبر ضرورية لإبرام صفقات شراكة ومن ثم نجاح مخطط تطوير الفرع التقني (الصيانة)، فضلا عن مخطط العمل الذي ستضمنه الشركة الأم.

وفي الشق المتعلق بالوسائل والإمكانات، أوضحت الوثيقة، أن الفرع التقني (الصيانة) إضافة لرأس المال النقدي، سيستفيد من مساهمة تتمثل في منشآت بما فيها رخصة الامتياز الخاصة بالأراضي التي ستحتضن مقر الفرع، والمرافق ووسائل الإنتاج والمعدات الصناعية ومخازن قطع الغيار، وفي الشق الاجتماعي تشير الوثيقة إلى أن مكاسب العمال سيتم المحافظة عليه.