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منطقة على الأرض تنعدم فيها الجاذبية.. ما قصة فيديو طيران أشخاص بحرية؟

الشروق أونلاين
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منطقة على الأرض تنعدم فيها الجاذبية.. ما قصة فيديو طيران أشخاص بحرية؟

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لأشخاص يطيرون بحرية تامة، زاعمين أنهم على أرض تنعدم فيها الجاذبية.

يظهر في الفيديو المثير للجدل، أشخاص يطيرون على علوّ منخفض فوق حقولٍ، وجاء في التعليق المرفق: “الأرض التي تمّ محوها من الخريطة، تتوقف فيها قوانين الفيزياء والجاذبيّة”.

حصد الفيديو مئات المشاركات وتساءل مستخدمون في التعليقات عن مكان تواجد هذه الأرض.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الادعاء غير صحيح والفيديو عبارة عن فيلم دعائي لعلامة أزياء فاخرة.

وأرشد تفتيش فريق التقصي عن الفيديو إليه منشوراً على يوتيوب على أنه فيلم دعائي لعلامة الأزياء الفاخرة بوربوري، وبتعميق البحث، يمكن الوصول لحساب الشركة المنتجة على إنستغرام حيث نشرت المقطع سنة 2019.

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ونشرت الشركة أيضا كواليس تصوير المقاطع التي يظهر فيها أشخاص معلّقون بدعامات جرى إخفاؤها أثناء المونتاج ليظهروا وكأنهم يطيرون.

وحاز الفيلم الترويجيّ الذي يحمل عنوان “فضاءات مفتوحة” العام الماضي على جائزة كليو الذهبية المخصّصة للإعلانات عن فئة الإخراج.

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