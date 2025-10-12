منطقة مختلطة للاعبي “الخضر” هذا الاثنين بتيزي وزو

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن تنظيم منطقة مختلطة للاعبي المنتخب الوطني، هذا الإثنين.

وسيتم تنظيم المنطقة المختلطة للاعبي “الخضر” مع الإعلاميين، على الأرضية الرئيسية لملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، ابتداءً من الساعة الثالثة وربع.

وستكون الحصة التدريبية الأخيرة للخضر قبل مواجهة أوغندا، مفتوحة لمدة ربع ساعة لتصوير الفيديوهات والتقاط الصور.

ويستقبل المنتخب الوطني، منتخب أوغندا، هذا الثلاثاء بملعب المجاهد الراحل حسين آيت أحمد، بداية من الساعة الخامسة مساءً، لحساب الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وضمن أشبال المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، تأهلهم الخميس الماضي، عقب الفوز على الصومال، بثلاثية نظيفة، في الجولة التاسعة من التصفيات.