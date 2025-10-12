-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

منطقة مختلطة للاعبي “الخضر” هذا الاثنين بتيزي وزو

عمر سلامي
  • 278
  • 0
منطقة مختلطة للاعبي “الخضر” هذا الاثنين بتيزي وزو

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن تنظيم منطقة مختلطة للاعبي المنتخب الوطني، هذا الإثنين.

وسيتم تنظيم المنطقة المختلطة للاعبي “الخضر” مع الإعلاميين، على الأرضية الرئيسية لملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، ابتداءً من الساعة الثالثة وربع.

وستكون الحصة التدريبية الأخيرة للخضر قبل مواجهة أوغندا، مفتوحة لمدة ربع ساعة لتصوير الفيديوهات والتقاط الصور.

ويستقبل المنتخب الوطني، منتخب أوغندا، هذا الثلاثاء بملعب المجاهد الراحل حسين آيت أحمد، بداية من الساعة الخامسة مساءً، لحساب الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وضمن أشبال المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، تأهلهم الخميس الماضي، عقب الفوز على الصومال، بثلاثية نظيفة، في الجولة التاسعة من التصفيات.

مقالات ذات صلة
هذا ما قاله بوقرة عقب الودية الأولى أمام فلسطين

هذا ما قاله بوقرة عقب الودية الأولى أمام فلسطين

أيوب غزالة يغادر تربص المنتخب المحلي

أيوب غزالة يغادر تربص المنتخب المحلي

الجزائر خامس منتخب عربي في كأس العالم 2026

الجزائر خامس منتخب عربي في كأس العالم 2026

“محرز أسكت منتقديه اليوم.. والمناصب ستكون غالية مستقبلا”

“محرز أسكت منتقديه اليوم.. والمناصب ستكون غالية مستقبلا”

“كاف” يعلن عن موعد انطلاق عملية بيع تذاكر كأس أمم إفريقيا 2025

“كاف” يعلن عن موعد انطلاق عملية بيع تذاكر كأس أمم إفريقيا 2025

بالفيديو.. أمير سعيود يختار أفضل خماسي في تاريخ المنتخب الوطني

بالفيديو.. أمير سعيود يختار أفضل خماسي في تاريخ المنتخب الوطني

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد