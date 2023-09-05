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منطقة نشاطات للاستثمار البرتغالي في قطاع الصحة بالجزائر

الشروق أونلاين
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منطقة نشاطات للاستثمار البرتغالي في قطاع الصحة بالجزائر
ح.م
جانب من اللقاء

 استقبل وزير الصحة  عبد الحق سايحي مساء الإثنين، سفير البرتغال لدى الجزائر لويس دي ألبوكويركي فيلوسو، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشاد الوزير سايحي بهذه المناسبة “بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين”. معربا عن “أمله بدفع التعاون الثنائي إلى أعلى مستوى في مجالات التكوين والتوأمة بين المستشفيات الجزائرية والبرتغالية”.

واقترح الوزير في ذات السياق “مجالات أخرى للتعاون عن طريق الاستثمار البرتغالي في الجزائر. من خلال إنشاء منطقة نشاط للمؤسسات البرتغالية في المجال الصحي، على غرار إنتاج المستلزمات والعتاد الطبي”.

كما أعرب وزير الصحة عن “استعداد السلطات الجزائرية لدعم الاستثمار البرتغالي في شتى مجالات القطاع”. مبرزا “التسهيلات التي يضمنها قانون الاستثمار الجديد”.

من جانبه، أكد السفير البرتغالي “استعداد بلاده للمضي قدما في سبيل تعزيز الشراكة الجزائرية البرتغالية، بتنظيم قمة ثنائية رفيعة المستوى، وزيارات متبادلة بين الطرفين”.

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