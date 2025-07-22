منظمات إسبانية تطالب باحترام قرارات “العدل الأوروبية”

بخصوص المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة:

طالبت منظمات إسبانية باحترام قرارات محكمة العدل الأوروبية بخصوص المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة، وذلك على خلفية التحايل في وضع “الوسم” على الطماطم الكرزية القادمة من الإقليم المحتل، والتي تباع في إسبانيا على أنها منتجات مغربية.

وحسب صحيفة “الاندبندنتي” الإسبانية، فقد قام اتحاد المستهلكين والمستخدمين ومنسق منظمات المزارعين والثروة الحيوانية في اسبانيا، بتقديم شكوى إلى المديرية العامة للاستهلاك التابعة لوزارة الحقوق الاجتماعية والاستهلاك الاسبانية بخصوص انتهاك القانون في وضع “الوسم” على الطماطم الكرزية القادمة من الصحراء الغربية، والتي تباع في متاجر إحدى سلاسل التوزيع الرئيسية في إسبانيا على أساس أن بلد المنشأ هو المغرب.

وأوضح بيان مشترك للمنظمتين أن شركة مغربية تزرع الطماطم الكرزية على مساحة تفوق 400 هكتار في الصحراء الغربية المحتلة تقوم بتسويق هذا المنتوج في محلات تابعة للاتحاد الأوروبي، بما فيها بإسبانيا، على أساس أنها “منتجات مغربية”، مطالبا بالتحقيق في هذه الممارسات ومعاقبة الشركات المسؤولة عن الاحتيال على المستهلكين.

وحث اتحاد المستهلكين والمستخدمين بإسبانيا على الامتثال للتشريعات والأحكام القضائية بهذا الخصوص.

من جانبه، اعتبر خبير الأغذية في الاتحاد الاسباني، إدواردو مونتيرو، أن المستهلكين لديهم الحق في “معرفة من أين يأتي الطعام الذي نشتريه بالفعل، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضية مهمة للمجتمع الإسباني مثل الصحراء الغربية”.

بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمات المزارعين والثروة الحيوانية، أندريس جونجورا، أنه “يجب علينا التحقيق في هذه الأمور التي تضر المستهلكين، جراء المنافسة غير العادلة على الفواكه والخضروات لدينا”.

جدير بالذكر أن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قضت في 4 أكتوبر 2024 بضرورة وضع “الوسم” على المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء الغربية مثل البطيخ والطماطم، مشيرة إلى أن “وضع العلامات على هذه المنتجات يجب أن يشير على وجه التحديد إلى مصدرها في الإقليم الذي يتم زراعتها وحصادها فيه”، مشددة على أن الصحراء الغربية “ليست جزءا من المغرب، بل هما إقليمان منفصلان ومتمايزان”.

وأشار ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا، عبد الله العرابي، إلى أن “إدخال منتجات تحمل وسم دولة الاحتلال المغربية على الرغم من أنها منتجات صحراوية، مشكلة يعاني منها المزارعون في أوروبا، خاصة إسبانيا، منذ فترة طويلة، بالنظر إلى التنافسية غير العادلة”، مشددا على أن هذا النوع من الطماطم الكرزية مصدره الصحراء الغربية وخصوصا من الجزء المحتل منها.