منظمات الجالية تستبشر بإعلان قرب فتح الحدود أمام الجزائريين في الخارج

بعد تصريحات وزير الصحة الأخيرة

استبشرت منظمات الجالية الجزائرية في الخارج، الخميس، بقرب فتح الحدود التي بقيت موصدة في وجههم لأزيد من سنة كاملة.

وجاء في بيان لهم: “تابعت 23 هيئة الممثلة للجالية الجزائرية في الخارج بعناية التصريح الأخير الذي أدلى به وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات السيد عبد الرحمن بوزيد؛ والذي نشرته مختلف مواقع الصحافة الجزائرية”.

وأضافت: “استبشرت خيرا بالتوصيات التي اقترحتها اللجنة العلمية لمتابعة انتشار وباء كورونا، وقد أكدت عليها ممثليات الجالية الجزائرية في كل بياناتها السابقة، على أمل أن يصدر قرار رسمي بشأنها ليطمئن الجالية الجزائرية ويسمح لها بالعودة إلى وطنها في هذه الأيام المباركات”

وأتبعت: “نأمل أن يسمح للعالقين في مطار الجزائر بدخول بلدهم مع احترام كل الإجراءات الصحية المعمول بها، ونعلم جاليتنا في الخارج أننا سنوافيها بأي مستجدات تدخل عليها السرور في أيام عيد الفطر المبارك”.

الجالية الجزائرية بالخارج: هذه أهم 6 مقترحات من أجل فتح الحدود

قدمت منظمات الجالية الجزائرية بالخارج، جملة من النقاط والمقترحات، من أجل دفع السلطات إلى فتح الحدود والسماح لأفراد الجالية بالخارج بالعودة إلى أرض الوطن.

وجاء في بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية لمنتدى الجالية الجزائرية بتركيا، إنه وفقا لمخرجات الندوة العلمية التي نظمتها “رابطة جزائريي فرنسا” بمشاركة دكاترة متخصصين وإعلاميين وممثلين عن الجالية الجزائرية في الخارج، تم اقتراح جملة من الحلول التي قد تسمح بفتح الحدود خلال المرحلة المقبلة.

ومن ضمن المقترحات والنقاط التي تم التركيز عليها هي 6 نقاط:

1-إلغاء شرط الحصول على الإذن الاستثنائي لدخول أرض الوطن

2-إعادة تفعيل رحلات عادية مع الخطوط الجوية الجزائرية والأجنبية التي لديها رحلات للجزائر

3-ضرورة إظهار فحص PCR يتم إجراءه 72 ساعة قبل السفر أو حتى 48 ساعة

4-السماح للمسافرين الذين تلقّوا اللقاح بالدخول

5- تنظيم اقتناء التذاكر عبر الإنترنت ومكاتب مختلف الخطوط الجوية

6- السماح باستعمال تذاكر السفر المحجوزة مسبقا دون الحاجة لتذاكر جديدة