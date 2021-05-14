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الجزائر
بعد تصريحات وزير الصحة الأخيرة

منظمات الجالية تستبشر بإعلان قرب فتح الحدود أمام الجزائريين في الخارج

الشروق أونلاين
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منظمات الجالية تستبشر بإعلان قرب فتح الحدود أمام الجزائريين في الخارج

استبشرت منظمات الجالية الجزائرية في الخارج، الخميس، بقرب فتح الحدود التي بقيت موصدة في وجههم لأزيد من سنة كاملة.

وجاء في بيان لهم: “تابعت 23 هيئة الممثلة للجالية الجزائرية في الخارج بعناية التصريح الأخير الذي أدلى به وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات السيد عبد الرحمن بوزيد؛ والذي نشرته مختلف مواقع الصحافة الجزائرية”.

وأضافت: “استبشرت خيرا بالتوصيات التي اقترحتها اللجنة العلمية لمتابعة انتشار وباء كورونا، وقد أكدت عليها ممثليات الجالية الجزائرية في كل بياناتها السابقة، على أمل أن يصدر قرار رسمي بشأنها ليطمئن الجالية الجزائرية ويسمح لها بالعودة إلى وطنها في هذه الأيام المباركات”

وأتبعت: “نأمل أن يسمح للعالقين في مطار الجزائر بدخول بلدهم مع احترام كل الإجراءات الصحية المعمول بها، ونعلم جاليتنا في الخارج أننا سنوافيها بأي مستجدات تدخل عليها السرور في أيام عيد الفطر المبارك”.

الجالية الجزائرية بالخارج: هذه أهم 6 مقترحات من أجل فتح الحدود

قدمت منظمات الجالية الجزائرية بالخارج، جملة من النقاط والمقترحات، من أجل دفع السلطات إلى فتح الحدود والسماح لأفراد الجالية بالخارج بالعودة إلى أرض الوطن.

وجاء  في بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية لمنتدى الجالية الجزائرية بتركيا، إنه وفقا لمخرجات الندوة العلمية التي نظمتها “رابطة جزائريي فرنسا” بمشاركة دكاترة متخصصين وإعلاميين وممثلين عن الجالية الجزائرية في الخارج، تم اقتراح جملة من الحلول التي قد تسمح بفتح الحدود خلال المرحلة المقبلة.

ومن ضمن المقترحات والنقاط التي تم التركيز عليها هي 6 نقاط:

1-إلغاء شرط الحصول على الإذن الاستثنائي لدخول أرض الوطن

2-إعادة تفعيل رحلات عادية مع الخطوط الجوية الجزائرية والأجنبية التي لديها رحلات للجزائر

3-ضرورة إظهار فحص PCR  يتم إجراءه 72 ساعة قبل السفر أو حتى 48 ساعة

4-السماح للمسافرين الذين تلقّوا اللقاح بالدخول

5- تنظيم اقتناء التذاكر عبر الإنترنت ومكاتب مختلف الخطوط الجوية

6- السماح باستعمال تذاكر السفر المحجوزة مسبقا دون الحاجة لتذاكر جديدة

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التعليقات
4
  • عابر سبيل

    ماكانش دولة تمنع دخول مواطنيها. هنود حاملين الفيروس جاؤوا من الهند ودخلوا الجزائر واحنا غالقين علينا؟ هذا لا يعقل. الدول التي فيها نسبة إصابات عالية أغلقوها, والدول التي فيها نسبة عدوى قليلة افتحوا للناس تروح لماليها.

    30
  • مواطن

    من-حقي-ندخل-بلادي.

    35
  • Dzdz

    نشكر منتديات الجالية على المجهودات التي تقوم بها في هذا الاطار مع انها متأخرة نوعا ما، لان الشكاوى و المناشدات لفتح الحدود كانت عموما فردية و نتمنى تنظيمات و منظمات أكثر للضغط حول الموضوع. حتى الاعلام لم يعطي القضية حقها. فلم يكتب بالقدر الكافي و لم يركز على الظلم الفريد من نوعه في الكون الذي يحدث ضد الجالية الجزائرية. انه لظلم عظيم حقا ان تقطع الارحام و الارزاق و النسل و تشوش العقل وتهلك النفس و تؤثر في دين الناس بالقنوط و تجعلهم يجهلون. بالمختصر ، هؤلاء اعتدو على الضرورات الخمس للمواطن الجزائري. ليس لهم حجة عقلية او علمية في ذلك و لم يتكلمو حتى مع الناس بل ادارو لهم ظهورهم. فالحدود مفتوحة للاجانب مغلوقة الا على الجزائريين، هذا عجب عجاب!!. زيادة على هذا فالاجراءات الصحية و الوقائية لتنقل الاشخاص معلومة و معمول بها في جميع انحاء العالم باستثناء الجزائر!!

    22
  • بوعلام

    من هي هذه المنظمات ومن انتخبها لتقوم بتقديم اقتراحات؟ الحدود تفتح إن شاء الله بلا قيد ولا شرط

    13

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