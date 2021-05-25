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الجزائر

منظمات الجالية تطالب بإلغاء الحجر الصحي على المسافرين الذين خضعوا للتلقيح

الشروق أونلاين
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منظمات الجالية تطالب بإلغاء الحجر الصحي على المسافرين الذين خضعوا للتلقيح

طالبت منظمات الجالية الجزائرية في الخارج، الثلاثاء، بإلغاء الحجر الصحي  على المسافرين الذين خضعوا للتلقيح ضد فيروس كورونا وأصحاب الاختبار السلبي.

وجاء في بيان للمنظمات البالغ عددها 23 أن “الجالية تلقت البيان التنظيمي لقرار الفتح التدريجي للحدود الصادر عن الوزير الأول بكثير من الصدمة والانزعاج وخيبة الأمل”.

وأعادت التذكير بمطالبها، حيث اختصرت بياناتها الخمس السابقة في بيان سادس ذكرت فيه بأهم النقاط التي وردت فيه وعلى رأسها إعفاء الحاصلين على اللقاح من الحجر الصحي وأصحاب الاختبار السلبي.

‎كما دعت بإلحاح لإلغاء تراخيص دخول الجزائري لبلده بصفة رسمية، وتساءلت لم لا يخضع الأجانب لنفس الإجراءات الواردة في البيان التفصيلي للوزير الأول، مطالبة في نفس الوقت بتفسير ‎ سبب اختيار الوجهات الحصرية المذكورة في البيان (فرنسا، تركيا، إسبانيا وتونس).

8 مطالب لممثلي الجالية الجزائرية بالخارج بعد قرار فتح الحدود جزئيا

رفع ممثلو الجالية الجزائرية في الخارج عدة مطالب للسلطات بعد قرار اعادة فتح المجال الجوي في الفاتح جوان الداخل.

وأكد ممثلو الجالية في بيان لهم يوم 18 ماي أن قرار إعادة فتح الحدود، لم يكن واضحا بالشكل المطلوب مما أدى إلى إرباك كبير في أوساط الجالية وخلق تساؤلات عدة حول تفاصيل البيان التنظيمي المرتقب ورفعوا عدة مطالب تلخصت في:

1- الإلغاء التام للتراخيص الاستثنائية للدخول أو الخروج من و إلى أرض الوطن.

2- توضيح مصطلح “الفتح الجزئي” الذي جاء في بيان مجلس الوزراء.

3- توضيح برنامج الرحلات وعددها اليومي حسب كل دولة.

4- تسقيف أسعار تذاكر السفر إلى الجزائر نظرا لارتفاعها بشكل رهيب بعد صدور قرار فتح الحدود.

5- ضبط تاريخ محدد لإعادة فتح الحدود البحرية للتخفيف عن الرحلات الجوية.

6- توضيح كيفية احتساب صلاحية تحليل PCR، ما إذا كانت المدة تحتسب بالنسبة لتوقيت الوصول إلى الجزائر أم قبل الركوب في الطائرة (تضارب كبير في بعض الشركات الأجنبية خلال المدة الأخيرة مما أدى إلى إلغاء سفريات العديد من الجزائريين في مختلف البلدان).

7- تمديد صلاحية فحص تحليل PCR من أقل 36 ساعة إلى أقل من 72 ساعة لانه لا يناسب مقيمي بلدان عدة على غرار شرق آسيا وأمريكا على سبيل المثال (ماليزيا / كندا/ الولايات المتحدة الأمريكية) بحكم ضرورة تصديقه من طرف السلطات الصحية وهو ما يأخذ وقتا.

8- الأخذ بعين الاعتبار الأفراد الذين أخذوا اللقاح في بلدان إقامتهم ولهم ما يثبت ذلك بتخصيص شروط وقائية أقل صرامة.

كما أكد البيان أن ممثلي الجاليات الجزائرية بالخارج على كامل الاستعداد للقيام بحملات تحسيسية توعوية من شأنها المساهمة في تسهيل رجوع الجزائريين إلى وطنهم في أريحية وأمان.

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التعليقات
4
  • عليلو

    الغريب في الأمر هو أن يسرح أحد أعضاء اللجنة بأن مصاريف التحليل الذي تجرى للمسافر في المطار عند الوصول و كدالك مصاريف الحجر الصحي في حال كشفه مصاب، هما على نفاقة المسافر ، و لماذا ؟ ليستحيوا بعض المتسلطين على الناس قليلا، و هذا الشحن الغير مبرر ضذ المغتربين و المعاملة بالكراهية و كأنهم غرباء، ليس لهم أي حق، أليس هذا المسافر جزائري و لو كان مصاب بالفيروس أو في حالة المريض، أليس من حقه أن يعالج أو يراقب الحجر و تتكفل الدولة بكل المصاريف بحيث أن المغترب في فرنسا مثلا محمي صحيا من الضمان الإجتماعي, و الجزائر موقعة على عهود لإمداد مغعولية هذا الضمان حتى داخل ااجزائر ؟

    2
  • Rabai1973

    et ceux qui ont fait le vaccins ?

    2
  • Larbi

    فتح الحدود قرار خاطء. الجالية القراءة ليست في موقف ان تطلب اي شيء

    -23
  • ali

    salam alikom, il faut aussi ajouter le cas des personnes qui ont eu déjà le COVID, parceque ce sont des personnes immunisés. publiez svp Merci

    6

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