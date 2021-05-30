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الجزائر

منظمات الجالية تطالب بمراجعة أسعار التذاكر والحجر

الشروق أونلاين
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منظمات الجالية تطالب بمراجعة أسعار التذاكر والحجر

طالبت منظمات الجالية الجزائرية في الخارج، الأحد، بمراجعة أسعار التذاكر والحجر المعلن عنها من قبل الخطوط الجوية الجزائرية استعدادا لفتح المجال الجوي في 1 جوان.

ودعت المنظمات في بيان لها إلى إعادة النظر في الأسعار وتسقيفها بحيث تصبح في متناول جميع أفراد الجالية، إلى جانب مجموعة من المطالب الأخرى أهمها:

1- نشر برنامج واضح لبقية البلدان المقيمة بها الجالية، وعدم الإبقاء على 5 وجهات فقط تنطلق منها وإليها الرحلات.

2- السماح للجالية باقتناء التذاكر مع شركات الخطوط الأجنبية لتخفيف الضغط على الخطوط الجزائرية.

3- نشر مخطط واضح وتفصيلي من قبل الخطوط الجوية الجزائرية إلى غاية نهاية السنة الجارية تخص كل الرحلات بالإضافة إلى إدراج باقي البلدان التي لم تذكر في البيان الاخير.

4- دعوة السلطات إلى التعجيل بفتح الحدود البرية والبحرية لتخفيف الضغط على الرحلات الجوية.

5- المطالبة بإلغاء الحجر الصحي الإجباري على الجالية التي أخذت اللقاح وكذلك بالنسبة لمن تبينت نتيجته سلبية من تحليل PCR.

انتقادات منظمات الجالية لشروط فتح الحدود: مسؤول بوزارة الصحة يرد يوم 27 ماي

قال البروفيسور محمد بلحسين، رئيس خلية المتابعة للتحريات الوبائية بوزارة الصحة، إن الإجراءات المفروضة للدخول إلى الجزائر بعد الفتح  الجزئي للحدود ليست هي الأكثر صرامة مقارنة بدول أخرى.

وفي رده على الإنتقادات التي طالت التدابير المصاحبة لفتح المجال الجوي، أوضح بلحسين خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، أن الوضع لا يزال غير طبيعي واستثنائي مما يتطلب تدابير استثنائية.

وفي هذا الصدد علق بلحسين على الإجراءات قائلا “أعترف أنها مقيدة، لكن يجب اتباعها إذا أردنا السماح للأشخاص بالتحرك في حالة الضرورة، مع الحفاظ على المصلحة العامة”.

من جهة أخرى، كشف ضيف التحرير أنه من بين 221 دولة في العالم  6 دول فقط فتحت حدودها بشكل كامل، بينما هناك 110 منطقة مغلقة و106 مفتوحة جزئيًا بقيود.

وأشار رئيس خلية المتابعة للتحريات الوبائية إلى أن الجزائر ليست الدولة الوحيدة التي فرضت قيودا صارمة للدخول إلى أراضيها، مؤكدا أن الهدف من هذه الإجراءات هو منع دخول وانتشار السلالات المتحورة من فيروس كورونا.

منظمات الجالية تطالب بإلغاء الحجر الصحي على المسافرين الذين خضعوا للتلقيح  يوم 25 ماي

طالبت منظمات الجالية الجزائرية في الخارج، الثلاثاء، بإلغاء الحجر الصحي  على المسافرين الذين خضعوا للتلقيح ضد فيروس كورونا وأصحاب الاختبار السلبي.

وأعادت المنظمات البالغ عددها 23 التذكير بمطالبها، حيث اختصرت بياناتها الخمس السابقة في بيان سادس ذكّرت فيه بأهم النقاط التي تهم أفراد الجالية وهي:

– إلغاء تراخيص دخول الجزائري لبلده بصفة رسمية.

– الرحلات الجوية مع الخطوط الأجنبية تتجاوز 10 رحلات أسبوعيا فلماذا نسميه فتح جزئي؟

– لماذا لم يخضع الأجانب لنفس الإجراءات الواردة في البيان التفصيلي للوزير الأول؟

– تفسير سبب اختيار الوجهات الحصرية المذكورة في البيان (فرنسا، تركيا، إسبانيا وتونس)

– إلغاء الحجر الصحي للحاصلين على اللقاح وأصحاب الاختبار السلبي

– تمكين الجالية الجزائرية من اقتناء تذاكر السفر مع الخطوط الأجنبية التي تملك رحلات طيران للجزائر.

8 مطالب لممثلي الجالية الجزائرية بالخارج بعد قرار فتح الحدود جزئيا

رفع ممثلو الجالية الجزائرية في الخارج عدة مطالب للسلطات بعد قرار اعادة فتح المجال الجوي في الفاتح جوان الداخل.

وأكد ممثلو الجالية في بيان لهم يوم 18 ماي أن قرار إعادة فتح الحدود، لم يكن واضحا بالشكل المطلوب مما أدى إلى إرباك كبير في أوساط الجالية وخلق تساؤلات عدة حول تفاصيل البيان التنظيمي المرتقب ورفعوا عدة مطالب تلخصت في:

1- الإلغاء التام للتراخيص الاستثنائية للدخول أو الخروج من و إلى أرض الوطن.

2- توضيح مصطلح “الفتح الجزئي” الذي جاء في بيان مجلس الوزراء.

3- توضيح برنامج الرحلات وعددها اليومي حسب كل دولة.

4- تسقيف أسعار تذاكر السفر إلى الجزائر نظرا لارتفاعها بشكل رهيب بعد صدور قرار فتح الحدود.

5- ضبط تاريخ محدد لإعادة فتح الحدود البحرية للتخفيف عن الرحلات الجوية.

6- توضيح كيفية احتساب صلاحية تحليل PCR، ما إذا كانت المدة تحتسب بالنسبة لتوقيت الوصول إلى الجزائر أم قبل الركوب في الطائرة (تضارب كبير في بعض الشركات الأجنبية خلال المدة الأخيرة مما أدى إلى إلغاء سفريات العديد من الجزائريين في مختلف البلدان).

7- تمديد صلاحية فحص تحليل PCR من أقل 36 ساعة إلى أقل من 72 ساعة لانه لا يناسب مقيمي بلدان عدة على غرار شرق آسيا وأمريكا على سبيل المثال (ماليزيا / كندا/ الولايات المتحدة الأمريكية) بحكم ضرورة تصديقه من طرف السلطات الصحية وهو ما يأخذ وقتا.

8- الأخذ بعين الاعتبار الأفراد الذين أخذوا اللقاح في بلدان إقامتهم ولهم ما يثبت ذلك بتخصيص شروط وقائية أقل صرامة.

كما أكد البيان أن ممثلي الجاليات الجزائرية بالخارج على كامل الاستعداد للقيام بحملات تحسيسية توعوية من شأنها المساهمة في تسهيل رجوع الجزائريين إلى وطنهم في أريحية وأمان.

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التعليقات
19
  • Mohammed

    C'est malheureux l'Algérie traite ces enfants de l'étranger comme des étranges, sans aucun restect. vois dites L'Algérie est pour tout le monde pas certaines parties. .les autres pays du monde ont pareil ? oui mais avec les étrangers pas avec leurs enfants.

    7
  • شريف

    الشي لي أنا مافهمتوش دخل ما يسمى وزارة السياحة في الموضوع!! أولا متى توجد السياحة في الجزاير. ثانيا هل توجد دولة في العالم تفرض على السياح أقامه جبريه ؟ هاذي مولتش سياحة هاذي إعتقال واهان لكل سياحي

    6
  • شريف

    الاقامة الجبريه تحت رعاية الأمن ماهو الفرق بين هذا والسجن؟ نعم يوجد فرق في السجن لا يكلفك دينار واحد

    10
  • ناصر

    منظمات الجالية بالخارج لا تبحث الا عن مصالحها الضيقة والشخصية فقط ولا يهمها مصير الجزائر ولا شعبها علي الاطلاق ولا مصلحة الوطن العليا الجالية الجزائرية بالخارج عليها ان تحترم قوانين الجزائر وتشريعاتها ودستورها وقرارات الدولة وتعليماتها كما تحترم قوانين فرنسا . علي الجالية ان تحترم البروتوكول الصحي وتتقيد به في مثل هذه الظروف الوبائية الصعبة جدا فلا يمكن التلاعب بارواح الناس عندنا يا بشر . ملاحظة : الجالية الجزائرية بالخارج لم تساهم ولو بدولار واحد في تنمية الجزائر وطنها الاصلي عكس الجالية التونسية والمغربية التي ساهمت بقسط وفير في تقدم وتطور المغرب وتونس

    -13
  • Waliscorp

    لهنودا لي دخلو السلالة الجديدة، درتولهم هذ التدابير. اربي وكيلكم

    30
  • hrire

    عايشين فى الخارج وويضغطواةعلى الجزاءر باه تبع خطاهم اقرأوا فى البلد المضيف و لما تفوت الأزمة الله يسهل

    -58
  • ابن الجزائر العميقة

    اللي ما يقبلش بالشروط يحكم بلاصتو ... الدول كلها هكذا ... واللي راهم يعلقو تعليقات سلبية هذو معروفين (جماعة زيط زيط)

    -66
  • جزائري

    le gouvernment vous dit NE VENEZ PAS , RESTEZ CHEZ VOUS on est bien comme ca! Vacciner ou pas kif kif

    19
  • جليل

    هذا واجب علينا نحن المغتربين ان نسدد تذاكر ابناء المسؤولين ومشتقاتهم

    44
  • boboo

    هذه هي العصابة الحقيقية ، تريد سرقة الفرد الجزائري بقوة القانون، تكلفة سفر لمدة شهر ب4000 يور ل خمسة افراد،لذهاب لبلد مليئ بالمزابل العمومية في الهواء الطلق، في بلد الحليب نادر و و و ،وفي النهاية ، االعودة الي سجن في الهواء الطلق، في المحصلة هذه العصابة ماضية في تعطيل الجالية في الجزائر ومنعهم من العودة الي اوروبا ، هذا هو مشروع استقطاب الكفاءات بالخارج على حد تعبيرهم،

    44
  • سامي

    ils veulent s'renrichir au dos des i mmigrants le tourisme va couler avec toutes ces exigences

    26
  • ismi

    Si je me souviens bien, le virus est entré en Algérie à partir de la France, on doit rester très vigilants. Les Algériens du pays étaient tous d’accord de fermer les frontières avec le monde entier, et ils le sont jusqu’à ce jour très sceptique à une réouverture prochaine des frontières. Je me mis à la place de nos compatriotes qui sont à l’étranger et je comprends parfaitement leurs doléances, mais il faut nous comprendre aussi.

    -36
  • نسيم

    والله مفكسي وحاب روح نعيدي معا ولادي روحت خطرا علا تونس أم علي والله سقمتلي 15 مليون بزاف عليا

    14
  • صابر

    الى larbi غلق الله يهديك ايها المسموم

    19
  • سالم

    لديك 10 ايام عطلة لكي تقضيها مع الاهل تقضي منها 5 ايام في الفندق والله لا يوجد أذكى منكم ياحكومة الخرطي

    34
  • عليلو

    الغريب في الأمر هو أن يسرح أحد أعضاء اللجنة بأن مصاريف التحليل الذي تجرى للمسافر في المطار عند الوصول و كدالك مصاريف الحجر الصحي في حال كشفه مصاب، هما على نفاقة المسافر ، و لماذا ؟ ليستحيوا بعض المتسلطين على الناس قليلا، و هذا الشحن الغير مبرر ضذ المغتربين و المعاملة بالكراهية و كأنهم غرباء، ليس لهم أي حق، أليس هذا المسافر جزائري و لو كان مصاب بالفيروس أو في حالة المريض، أليس من حقه أن يعالج أو يراقب الحجر و تتكفل الدولة بكل المصاريف بحيث أن المغترب في فرنسا مثلا محمي صحيا من الضمان الإجتماعي, و الجزائر موقعة على عهود لإمداد مغعولية هذا الضمان حتى داخل ااجزائر ؟

    35
  • Rabai1973

    et ceux qui ont fait le vaccins ?

    13
  • Larbi

    فتح الحدود قرار خاطء. الجالية القراءة ليست في موقف ان تطلب اي شيء

    -91
  • ali

    salam alikom, il faut aussi ajouter le cas des personnes qui ont eu déjà le COVID, parceque ce sont des personnes immunisés. publiez svp Merci

    28

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