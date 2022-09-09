منظمات طلابية تطالب بإلغاء شرطي الإقامة والزواج في التحويل 

فتح منصة البروغرس لإيداع طلب التحويل حتى 12 سبتمبر

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صباح الجمعة المنصة الخاصة بالتحويلات الجامعية لفائدة الطلبة الناجحين في بكالوريا 2022، وستستمر حتى يوم 12 سبتمبر، فيما يتوقع أن يقدم العديد من الطلبة الذين لم ينصفهم التوجيه الأولي طلبات التحويل .

ويتخوف الطلبة من الرفض التلقائي لطلب التحويل عبر منصة بروغرس خاصة في التخصصات التي تستدعي الحصول على المعدل الموزون، هذا الأخير الذي خيب آمال الكثير من حاملي البكالوريا لدخول كليات الطب والمدارس العليا وغيرها بسبب ارتفاع معدلات القبول فيها .

وفي السياق، أكد الأمين العام للاتحاد العام الطلابي الحر، محمد الهادي زمولي، لـ”الشروق” بأنه لا يمكن الحديث عن التحويلات الجامعية قبل الرجوع إلى نتائج التوجيهات الأولية، فكلما تحصل الطالب على رغباته -يقول- فسيجعل الطلب على التحويل أقل.

وأضاف زمولي أن من بين أسباب اللجوء للتحويل هو ارتفاع معدلات البكالوريا وتوجه أغلبية الطلبة نحو التخصصات التقليدية كالطب والمدارس العليا والمدارس العليا للأساتذة، ما يجعل حصول كل الطلبة على رغباتهم مستحيلا، كما لفت إلى مشاكل التوزيع الجغرافي للتخصصات وتباين معدلات القبول من جامعة إلى أخرى، ما يجعل الطالب يلجأ للتحويل للحصول على رغبته في مؤسسة أخرى، ليطالب ممثل الطلابي الحر بتمديد فترة التحويلات وإلغاء المبررات التعجيزية كالإقامة والزواج .

ومن جهته، توقع بويعقوب نورالدين، عضو المكتب الوطني التنفيذي للرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، ارتفاع عدد الطلبة الذين سيقدمون طلب تحويل، وهذا بسبب الأخطاء الأولية أثناء التسجيلات، وعدم انصافهم في التوجيه الأولي، لاسيما الطلبة الذين اختاروا التخصصات الكلاسيكية مثل الطب والمدارس العليا ولم يحصلوا عليها .

ودعا ذات المتحدث الوزارة الوصية إلى تمديد فترة التحويلات الجامعية، بسبب الأعطاب التي يتعرض لها موقع البروغرس، والغاء شرط الزواج وتحويل الوالدين والإقامة، لأنها شروط غير منطقية لطالب في عمر 17 سنة.

وأفاد بويعقوب بأنه عمليا من المستحيل منح كل الطلبة رغباتهم الأولى، حيث ينبغي أن تتوفر شروط في ذلك وخاصة المتعلقة بمعدلات القبول الدنيا في التخصص.