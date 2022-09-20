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منظمات غير حكومية: كل 4 ثوان يموت إنسان من الجوع

الشروق أونلاين
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منظمات غير حكومية: كل 4 ثوان يموت إنسان من الجوع
أرشيف
بشر يعانون الجوع

يموت فرد واحد من البشر كلّ 4 ثوان بسبب الجوع، حسب ما حذّرت منه أكثر من 200 منظمة غير حكومية، في سياق دعوتها إلى تحرّك دولي من أجل “إنهاء أزمة الجوع في العالم”.

وحسب ما نقلته وكالة فرانس برس يوم الثلاثاء، فقد وقّعت منظمات من 75 بلدا على رسالة مفتوحة، عبّرت فيها عن غضبها من مستويات الجوع المرتفعة بشدة حول العالم.

وقدّمت المنظمات في رسالتها المشتركة توصيات من أجل التحرّك العاجل، محذّرة من أن  345 مليون شخص يعيش حاليا في حالة جوع شديد، وهو رقم ازداد بأكثر من الضعف منذ 2019.

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