منظمة “أوابك”: الجزائر أول مصدّر للغاز في إفريقيا

أصبحت الجزائر أكبر مصدّر للغاز الطبيعي في إفريقيا عام 2023، حسب ما رصده تقرير حديث لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط “أوابك OAPEC”.

وجاء في التقرير الذي نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني أن “صادرات الجزائر من الغاز المسال سجلت أداء متميزا خلال السنة الماضية. بسبب النمو الواضح مقارنة بمعدلات 2022”.

“كما نجحت البلاد في تسويق إنتاجها، في وقت تسعى فيه دول الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادر إمداداتها”، يشير التقرير.

وبلغ إجمالي صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2023، قرابة 13 مليون طن. وهو أعلى معدل لهذه الصادرات منذ عام 2010.

بالمقابل، كانت الصادرات الجزائرية تتراوح في حدود 10.2 مليون طن خلال سنة 2022. ما يعني أن الغاز الجزائري حقّق صادرات أعلى بنسبة 21.6 بالمئة.

“وهي نسبة النمو الأعلى والوحيدة على مستوى جميع الدول العربية خلال عام 2023″، يضيف المصدر ذاته.

“وبذلك، تصدرت الجزائر بلدان القارة الإفريقية، كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال لأول مرة منذ 2010. متخطية نيجيريا التي ظلت تحتلّ هذه المكانة لأكثر من عقد كامل”.

و”تصدرت تركيا قائمة الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال من الجزائر, حيث استوردت نحو 3ر4 مليون طن, بما يزيد عن الالتزامات التعاقدية بين الجانبين التي تبلغ 2ر3 مليون طن في السنة, وهو ما يؤكد مكانة الجزائر كمورد معتمد للسوق التركية”, وفقا للمصدر ذاته .

كما ضمت قائمة كبار المستوردين من الجزائر, فرنسا التي جاءت في المرتبة الثانية بإجمالي 2ر3 مليون طن, وإيطاليا في المرتبة الثالثة بإجمالي 8ر1 مليون طن, وإسبانيا في المرتبة الرابعة بإجمالي 4ر1 مليون طن, فيما احتلت الصين المرتبة الخامسة بإجمالي 4ر0 مليون طن, تضيف منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.

ونوه التقرير بكون الجزائر من بين “الدول التي تتمتع بعلاقات استراتيجية مع عملائها الأوروبيين, وذات موثوقية عالية تمتد لعقود في توفير إمدادات الغاز سواء الغاز الطبيعي المسال أو الغاز عبر خطوط الأنابيب, بفضل ما تملكه من بنية تحتية للتصدير سواء محطات إسالة في سكيكدة وأرزيو بوهران، أو خطوط أنابيب تربطها بالسوق الأوروبي مثل إيطاليا وإسبانيا”.