منظمة استيطانية تدعو لهدم مسجد قبة الصخرة في القدس

دعت منظمة “لاهافا” الصهيونية المتطرفة إلى هدم مسجد قبة الصخرة في القدس المحتلة. لتدشين “الهيكل” اليهودي المزعوم.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية، فقد دعا رئيس منظمة “لاهافا” بنتسي غوبشتاين، المنظمات المتطرفة إلى التجمّع يوم الأحد المقبل لاقتحام ساحات المسجد الأقصى.

وقال غوبشتاين إن “ما يسمى يوم القدس الذي يصادف الأحد المقبل (29 ماي)، هو يوم البدء بهدم قبة الصخرة”، على حدّ تعبيره.

وتقوم المنظمات الصهيونية المتطرفة في فلسطين المحتلة، مع حلول 29 ماي من كل عام، بإحياء ما يسمى “يوم القدس”. حيث يتجمّع مئات المتطرفين لاقتحام حرم المسجد الأقصى.

بالفيديو.. العلم الجزائري في باحة الأقصى ردّا على محاولات الاقتحام

في 7 ماي، رفع مواطن فلسطيني العلم الجزائري في باحة المسجد الأقصى بالقدس الفلسطينية المحتلة. بالتزامن مع تكرار محاولات اقتحامه من قبل جماعات يهودية متطرفة.

ويظهر مقطع فيديو نشرته سفارة فلسطين بالجزائر مساء الجمعة، رفع العلم الجزائري من طرف المواطن الفلسطيني رفقة 3 أطفال كانوا يحملون الأعلام الفلسطينية.

وقال المواطن الفلسطيني في الفيديو:”في رحاب المسجد الأقصى المبارك، بعد اقتحام الاحتلال إلى ساحات المسجد. نحن نرفع راية الإجلال ونقدّر أهلنا الجزائريين”.

وأضاف:”نقدّر بالأخصّ الأخت (الجزائرية) التي ضُربت ونُزع حجابها من طرف الاحتلال. ونقول لها أنت فلسطينية، ونحن جزائريون”.

وتابع يقول:”نحن شعب واحد لا يتجزأ، نحن أمة واحدة تدافع عن هذا المسجد، مسرى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلّم”.