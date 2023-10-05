منظمة التجارة العالمية تخفض توقعاتها لنمو التجارة في 2023

قالت منظمة التجارة العالمية يوم الخميس، إن نمو المبادلات العالمية سيكون أدنى بكثير من التوقعات لهذا العام. تحت ضغط تزايد معدلات التضخم واستمرار الحرب في أوكرانيا.

وخفضت المنظمة توقعاتها لنمو التجارة العالمية إلى 0.8 بالمئة هذا العام، أي أقل من نصف الزيادة التي توقعتها في السابق.

وقالت المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونغو-إيويالا إن “التباطؤ المتوقع في التجارة لعام 2023 يدعو للقلق. بسبب الانعكاسات السلبية على مستوى معيشة الناس في أنحاء العالم”.

وجاء في بيان حديث للمنظمة، أن حجم تجارة السلع في العالم سينمو هذا العام بنسبة 0.8 بالمئة، بدلا من نسبة 1.7 بالمئة المتوقعة في أفريل الماضي.

بالمقابل، تتوقع المنظمة تحقيق نموّ بنسبة 3.3 بالمئة للحركة التجارية في 2024، بفضل “النمو الإيجابي في حجم الصادرات والواردات العام المقبل”.