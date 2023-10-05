-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

منظمة التجارة العالمية تخفض توقعاتها لنمو التجارة في 2023

الشروق أونلاين
  • 92
  • 0
منظمة التجارة العالمية تخفض توقعاتها لنمو التجارة في 2023
أرشيف
تباطؤ في نمو الحركة التجارية عالميا

قالت منظمة التجارة العالمية يوم الخميس، إن نمو المبادلات العالمية سيكون أدنى بكثير من التوقعات لهذا العام. تحت ضغط تزايد معدلات التضخم واستمرار الحرب في أوكرانيا.

وخفضت المنظمة توقعاتها لنمو التجارة العالمية إلى 0.8 بالمئة هذا العام، أي أقل من نصف الزيادة التي توقعتها في السابق.

وقالت المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونغو-إيويالا إن “التباطؤ المتوقع في التجارة لعام 2023 يدعو للقلق. بسبب الانعكاسات السلبية على مستوى معيشة الناس في أنحاء العالم”.

وجاء في بيان حديث للمنظمة، أن حجم تجارة السلع في العالم سينمو هذا العام بنسبة 0.8 بالمئة، بدلا من نسبة 1.7 بالمئة المتوقعة في أفريل الماضي.

بالمقابل، تتوقع المنظمة تحقيق نموّ بنسبة 3.3 بالمئة للحركة التجارية في 2024، بفضل “النمو الإيجابي في حجم الصادرات والواردات العام المقبل”.

مقالات ذات صلة
الشعوب العربية الأكثر إنفاقاً على شرب القهوة

الشعوب العربية الأكثر إنفاقاً على شرب القهوة

الصادرات خارج المحروقات تضاعفت 5 مرّات مقارنة مع 2020

الصادرات خارج المحروقات تضاعفت 5 مرّات مقارنة مع 2020

الخارجية الروسية: نحو إعلان قائمة الدول “الشريكة لبريكس” قبل قمة 2024

الخارجية الروسية: نحو إعلان قائمة الدول “الشريكة لبريكس” قبل قمة 2024

أسعار النفط ترتفع بعد إبقاء “أوبك+” على التخفيضات

أسعار النفط ترتفع بعد إبقاء “أوبك+” على التخفيضات

خفض هامش الربح إلى النصف لسكنات الصيرفة الإسلامية

خفض هامش الربح إلى النصف لسكنات الصيرفة الإسلامية

وزارة الطاقة السعودية تؤكد استمرار قرار تمديد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط

وزارة الطاقة السعودية تؤكد استمرار قرار تمديد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد