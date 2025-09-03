منظمة التعاون الإسلامي ترحّب بإعلان بلجيكا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين

رحّبت منظمة التعاون الإسلامي يوم الأربعاء في بيان، بإعلان بلجيكا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبرت المنظمة أن الخطوات البلجيكية، التي وصفتها بـ “المهمة”، تعكس “التزام بلجيكا الراسخ بمبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. لا سيما تلك التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة”.

كما دعت المنظمة بقية الدول إلى “الاحتذاء بقرار بلجيكا فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي. في إطار التزاماتها بموجب أوامر محكمة العدل الدولية. لتحقيق العدالة وضمان المساءلة، ووضع حدّ للعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني”.

قبل أن تجدّد “نداءها إلى كل دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى إعلان هذا الاعتراف، ومساندة طلب دولة فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة”.