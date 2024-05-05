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منظمة التعاون الإسلامي ترحّب بالاجتماع التشاوري لقادة الجزائر وتونس وليبيا

الشروق أونلاين
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منظمة التعاون الإسلامي ترحّب بالاجتماع التشاوري لقادة الجزائر وتونس وليبيا
ح.م
اللقاء الثلاثي

رحّبت منظمة التعاون الإسلامي في ختام قمتها الـ15 بالعاصمة الغامبية بانجول، بعقد الاجتماع التشاوري الذي جمع قادة الجزائر وتونس وموريتانيا، بقصر قرطاج في 22 أفريل الماضي.

وختمت قمة منظمة التعاون الإسلامي الـ15 أعمالها يوم الأحد، باعتماد البيان الختامي، والمصادقة على قرار بشأن القضية الفلسطينية.

وأشاد البيان الختامي بالإرادة المشتركة لقادة الدول الثلاث، لتكثيف التشاور والتنسيق، من أجل تدعيم مقومات الأمن والاستقرار والنماء بالمنطقة.

منوّها برغبة الدول المعنية بتعزيز التعاون وتبادل التحاليل والتقييمات والمعلومات، لاسيما حول ظواهر الإرهاب والاتجار بالبشر والمخدرات والجريمة المنظمة.

كما أشاد رؤساء دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي، بجهود الجزائر لنصرة قضية الشعب الفلسطيني. معربين عن تأييدهم للجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس  عبد المجيد تبون لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

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