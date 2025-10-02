منظمة الصحافيين الجزائريين تطالب بتحرك دولي لإطلاق سراح المختطفين ضمن “أسطول الصمود”

على رأسهم الصحافي الجزائري مهدي مخلوفي

استنكرت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين بأشد العبارات “عملية القرصنة الدنيئة والاختطاف القسري في المياه الدولية” التي طالت النشطاء المشاركين في “أسطول الصمود” المتوجه نحو غزة في مهمة إنسانية، وعلى رأسهم الصحافي الجزائري، موفد قناة “الشروق نيوز”، مهدي مخلوفي.

وأدانت المنظمة في بيان لها اليوم الخميس، 2 أكتوبر، “هذا الفعل الإرهابي والذي يعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان تضاف إلى سجل الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب.”

كما حذرت “من أي اعتداء أو مساس بسلامة الصحافيين المتواجدين على متن الأسطول، باعتبار أن مهمتهم السلمية إنسانية وإعلامية صرفة، هدفها كسر الحصار عن ما يناهز المليوني محاصر في القطاع، ونقل الحقيقة كاملة للرأي العام الدولي وتوثيق الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني الأعزل”.

وشددت المنظمة على أن الاستهداف الذي تعرضت له سفن الأسطول والاختطاف الذي طال الناشطين السلمين، والصحفيين الذين كانوا على متن سفنه “يشكل اعتداء صارخا على حرية الإعلام وحق العالم في الوصول إلى المعلومة، وخرقا سافرا للقانون الدولي وكل الاتفاقيات الضامنة لحماية الصحافيين في مناطق النزاع.”

المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين حملت سلطات الاحتلال “المسؤولية الكاملة عن سلامة طاقم الأسطول”، وطالبت “المجتمع الدولي بمختلف هيئاته، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، وكذا المنظمات الحقوقية والإنسانية، بالتحرك العاجل والفوري لإطلاق سراح المختطفين وضمان حمايتهم، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي يتمادى فيها الاحتلال.”