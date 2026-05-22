جراء عرقلة وصول الإمدادات الطبية وانتشار القوارض والأمراض

منظمة الصحة العالمية: الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا

رجل يعتني بأمه المسنة المريضة بالسرطان في مستشفى "الشفاء" بمدينة غزة

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الوضع الإنساني المتردّي في غزة، يزداد سوءا جراء عرقلة وصول الإمدادات الطبية الأساسية.

يحدث هذا في ظل استمرار العنف ضد سكان القطاع، وانتشار القوارض، وتفشي الأمراض في أوساط النازحين، حسب ما أشارت إليه ممثلة المنظمة في فلسطين المحتلة رينيه فان دي ويردت.

وقالت فان دي ويردت في حديثها للصحفيين يوم الجمعة بجنيف، عقب عودتها من زيارة قادتها إلى القطاع:”رغم امتلاكي خبرة تمتد لثلاثين عاما في التعامل مع حالات الطوارئ، إلا أنه ما من شيء يمكن أن يجهّزك لما ستراه هناك”.

وأضافت تقول:”ظننت أن الذهاب إلى القطاع للمرة الثانية، سيجعل الأمور أسهل. لكن الأمر لم يكن كذلك على الإطلاق”.

قبل أن تؤكد:”ربما تراجعت حدة إطلاق النار، لكن العنف لا يزال مستمرا. فنحن نسمع دوي القنابل في أماكن قريبة، كما يُسمع دوي إطلاق النار بشكل يومي”.

وأشارت المتحدثة إلى الإبلاغ عن نحو 22 هجوما استهدف القطاع الصحي في غزة هذا العام. كما أن نصف المستشفيات بالكاد يعمل “بشكل جزئي”.

وأوضحت أن أحد الأسباب الرئيسية لـ “توقف هذه المرافق عن العمل، هو معاناتها من نقص حادّ وحرج في الإمدادات الطبية”.

وتابعت فان دي ويردت بأن “الإمدادات والمعدات الحيوية لا تزال عالقة خارج القطاع. مما يخلف آثارا مدمرة على صحة السكان”.

“فعلى سبيل المثال، هناك مستشفى مسبق التجهيز في الأردن ينتظر منذ أشهر السماح بدخوله إلى غزة”، توضح المتحدثة.

مضيفة:”هذه عناصر أساسية لا غنى عنها لضمان استمرار عمل المرافق الصحية والنظام الصحي ككل، وليست كماليات”.

