منظمة الصحة العالمية تختار الجزائر لاحتضان فعاليات اليوم العالمي للمتبرّع بالدم

ستستضيف الجزائر فعاليات اليوم العالمي للمتبرّع بالدم يوم 14 جوان 2023، حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة يوم الخميس في بيان.

وحسب بيان وزارة الصحة، فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية عن اختيار الجزائر لاحتضان فعاليات اليوم العالمي، باقتراح من رئيس الفيدرالية الدولية لمنظمات المتبرعين بالدم.

وأشادت المنظمة على لسان مديرها العام تيدروس أدهنوم غبريسوس، بمساهمة الجزائر في “إبقاء قضايا سلامة وتوفّر الدم، ضمن جدول أعمال الصحة العالمية”.

كما هنّأ غيبريسوس الجزائر على “الإنجاز الهامّ الذي حققته بالحفاظ على إمدادات كافية و آمنة من الدم، لتلبية احتياجات المرضى. في حين واجهت دول أخرى تحديّات كبرى خلال الجائحة”.

كما اعتبر غيبريسوس أنّ “احتضان الجزائر لليوم العالمي للمتبرع بالدم لعام 2023، سيكون فرصة لتعزيز ثقافة التبرع التطوعي بالدم”.