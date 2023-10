منظمة الصحة العالمية تستنكر التهديدات الصهيونية بقصف مستشفى القدس في غزة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يوم الأحد، إن تقرير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني حول التهديدات الصهيونية بإخلاء مستشفى القدس في غزة “مثير للقلق العميق”.

وأضاف غيبريسوس عبر حسابه على منصة “إكس”: “نكرر أنه من المستحيل إخلاء المستشفيات المليئة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر”.

وشدد ذات المسؤول في حديثه على وجوب “حماية الرعاية الصحية في جميع الظروف، بموجب القانون الإنساني الدولي”.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أكدت تلقيها “تهديدات جدية من سلطات الاحتلال، بإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة بشكل فوري، قبل تعرضه للقصف”.

The @PalestineRCS report of evacuation threats to Al-Quds hospital in Gaza is deeply concerning.

We reiterate – it’s impossible to evacuate hospitals full of patients without endangering their lives.

Under International Humanitarian Law, healthcare must always be protected.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 29, 2023