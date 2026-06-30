منظمة الصحة العالمية تعلن اقتراب نهاية تفشي فيروس هانتا

أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن تفشي فيروس هانتا يقترب من نهايته الرسمية في العالم، وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن جميع الأشخاص المخالطين للحالتين اللتين تم رصدهما سابقاً في دولة جنوب أفريقيا قد أكملوا الآن بنجاح فترة المتابعة الطبية الخاصة بهم، دون الإبلاغ عن تسجيل أي حالات إضافية جديدة.

وكتب تيدروس أدهانوم غيبريسوس في تدوينة رسمية عبر منصة إكس أن فترات الحجر الصحي والمتابعة الوقائية اكتملت أيضاً لجميع الأشخاص المتواجدين في إسبانيا وهولندا، بما في ذلك أفراد طاقم السفينة إم في هونديوس.

وأضاف تيدروس أنه حتى تاريخ 25 يونيو الجاري، كان هناك 30 مخالطاً فقط لا يزالون تحت المتابعة الطبية المستمرة قبل أن ينهوا الفحوصات، وتابع قائلاً إن العدد الإجمالي للحالات المصابة استقر تماماً عند 13 حالة مؤكدة، بما في ذلك 3 وفيات مسجلة منذ بدء رصد الوباء، مؤكداً أن الوضع الصحي الحالي لا يزال مستقراً بشكل كامل، وأن هذا التفشي يقترب متسارعاً من نهايته.

وأردف تيدروس في ختام تصريحاته المحدثة أن منظمة الصحة العالمية تعرب عن خالص امتنانها وتقديرها لجميع الدول المشاركة في خطة الاستجابة السريعة على تعاونها الطبي المثمر لإخماد بؤر المرض.