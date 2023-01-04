منظمة الصحة العالمية تعلن خبرا “سارّا” عن وباء إيبولا

لم تسجّل حالات جديدة للإصابة بفيروس إيبولا في أوغندا منذ 27 نوفمبر. وهو ما ينبئ بقرب موعد إعلان التحكّم في تفشّي هذا الوباء في البلد الإفريقي.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يوم الأربعاء إنه سيتمّ الإعلان عن نهاية تفشّي الوباء في البلاد، في حال استمرار عدم تسجيل إصابات جديدة إلى غاية 11 جانفي الجاري.

وأودى فيروس الإيبولا بحياة 29 شخصا في أوغندا، في الفترة ما بين 20 سبتمبر و2 أكتوبر 2022. ولا يوجد أي لقاح مضاد للسلالة السودانية للفيروس، التي تفشّت في أوغندا.

وكانت مخابر ميرك الألمانية، قد حصلت على ترخيص لاستعمال لقاح rVSV، الذي طورّته للتصدي للسلالة الزائيرية من فيروس الإيبولا.