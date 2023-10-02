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منظمة الصحة العالمية توصي بلقاح ثان ضدّ الملاريا

الشروق أونلاين
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منظمة الصحة العالمية توصي بلقاح ثان ضدّ الملاريا
أرشيف
تيدروس أدهانوم غيبريسوس

أوصت منظمة الصحة العالمية يوم الإثنين، باستخدام لقاح ثان ضد الملاريا، للوقاية من المرض الذي ينتقل إلى البشر عن طريق لدغات البعوض.

وقال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي بجنيف:”منذ عامين، أوصينا بالاستخدام واسع النطاق لأول لقاح مضاد للملاريا في العالم”.

قبل أن يضيف:”واليوم، يسعدني أن أعلن أن منظمة الصحة العالمية توصي بلقاح ثان يسمى R21/Matrix-M. للوقاية من الملاريا لدى الأطفال المعرضين لخطر الإصابة بالمرض”.

وتابع تيدروس بأن لقاح R21/Matrix-M، الذي طورته جامعة أكسفورد البريطانية، سيصبح متاحا للدول بحلول منتصف عام 2024. مشيرا إلى أن تكلفة الجرعات ستتراوح بين دولارين و 4 دولارات.

وسيتنافس اللقاح الجديد مع لقاح RTS,S. الذي أوصت به المنظمة في عام 2021، وهو يباع في عدّة دول تحت الاسم التجاري Mosquirix.

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