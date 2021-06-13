منظمة الصحة العالمية لا تستبعد تسرُّب كورونا من مختبر

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، إنه لا يستبعد أن يكون فيروس كورونا قد تسرَّب من مختبر، و من الواجب أن يعرف المصابون بكورونا الحقيقة.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، خلال قمة زعماء مجموعة السبع، إنه “لم يكن هناك ما يكفي من “الشفافية والتعاون” من جانب الصين في المراحل الأولى من التحقيق في أصل فيروس كورونا، مضيفاً أنه يجب النظر في كل فرضية”.

وقال المتحدث أنه “من حق 174 مليون شخص أصيب بالفيروس عبر العالم أن يعرفوا من أين جاء”.

وأضاف قائلا “إنهم يستحقون ذلك، هذا ضروري حتى نتمكّن في المستقبل من منع تكرار الوباء”.

ونشرت منظمة الصحة العالمية في شهر مارس الماضي، تقريراً لمجموعة من الخبراء الذين زاروا مدينة ووهان الصينية للتعرُّف على أسباب منشأ فيروس كورونا.

وعدّ خبراء منظمة الصحة العالمية أن تسرُّب الفيروس من المختبر فرضية “غير مرجّحة كثيراً” ورجّحوا أن يكون فيروس كورونا ينتقل إلى البشر من الخفافيش عبر حيوان آخر.

من جانبها، أكّدت الصين في أكثر من مناسبة، أنها لم تخف أيّ معطيات فيما يتعلق بوباء كورونا.