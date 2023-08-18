منظمة الصحة العالمية: نراقب متحوّر فيروس كورونا الجديد “إيريس” عن كثب

أكدت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة، أنها تراقب المتحوّر الجديد لفيروس كورونا “إيريس”، الذي ظهر هذا الصيف.

وقالت المنظمة في بيان إن التأثير المحتمل لطفرات “إيريس” المتعددة لا يزال غير معروف، في انتظار عملية تقطيعه جينيا لتقييم مخاطره على وجه الدقة.

من جهتها، أشارت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، إلى أنها تراقب المتحور عن كثب. دون أن تكشف عن مدى الضرر الذي قد يحدثه عند الإصابة به.

وتجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بمختلف تحوراته، حتى 13 أوت الجاري، 769 مليون شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 6.9 مليون حالة وفاة.