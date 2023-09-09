منظمة الصحة العالمية: 300 ألف شخص تضرروا جراء زلزال المغرب
قدرت منظمة الصحة العالمية أن يكون 300 ألف شخص قد تضرروا الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب، في وقت متأخر من مساء الجمعة.
وأعربت المنظمة في تغريدة على “إكس” (تويتر سابقا) عن “تعازيها ودعمها لشعب المغرب المتضرر من الزلزال المأساوي الذي ضرب يوم 8 سبتمبر”.
وجاء في التغريدة أن الزلزال “أدى إلى مقتل المئات، وتضرر أكثر من 300 ألف شخص في مراكش والمناطق المحيطة بها”.
.@WHO expresses sincere condolences and support to the people of Morrocco affected by tragic earthquake that struck on 8 September, killing hundreds and affecting more than 300,000 people in #Marrakech and surrounding areas.@OMSMaroc @msps_gov_ma
— WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean (@WHOEMRO) September 9, 2023
وحدّد مركز الهزة التي سجّلت في حدود الساعة 23:11 بالتوقيت المحلي، وبلغت شدّتها 7 درجات على سلم ريجتر، بقرية إيغيل في إقليم الحوز بمدينة مراكش.
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال إلى غاية منتصف نهار السبت، إلى 820 وفاة و672 إصابة، حسب ما أفادت به وزارة الداخلية في البلاد.