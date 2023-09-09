منظمة الصحة العالمية: 300 ألف شخص تضرروا جراء زلزال المغرب

قدرت منظمة الصحة العالمية أن يكون 300 ألف شخص قد تضرروا الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب، في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وأعربت المنظمة في تغريدة على “إكس” (تويتر سابقا) عن “تعازيها ودعمها لشعب المغرب المتضرر من الزلزال المأساوي الذي ضرب يوم 8 سبتمبر”.

وجاء في التغريدة أن الزلزال “أدى إلى مقتل المئات، وتضرر أكثر من 300 ألف شخص في مراكش والمناطق المحيطة بها”.

وحدّد مركز الهزة التي سجّلت في حدود الساعة 23:11 بالتوقيت المحلي، وبلغت شدّتها 7 درجات على سلم ريجتر، بقرية إيغيل في إقليم الحوز بمدينة مراكش.

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال إلى غاية منتصف نهار السبت، إلى 820 وفاة و672 إصابة، حسب ما أفادت به وزارة الداخلية في البلاد.