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العالم

منظمة الصحة: كورونا قتل 115 ألف عامل في القطاع الصحي

الشروق أونلاين
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منظمة الصحة: كورونا قتل 115 ألف عامل في القطاع الصحي

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، إن ما لا يقل عن 115 ألف شخص من العاملين في مجال الصحي، لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا.

وأضاف غيبريسوس، الاثنين، في افتتاح الدورة الرابعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية “على الرغم من أن الأرقام والمعطيات غير كاملة، فإننا نعتقد أن ما لا يقل عن 115 ألف عنصر من العاملين في المجال الطبي، دفعوا أعلى ثمن لحماية الآخرين”.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أنه “في كثير من الأحيان لا يتوفر لدى العاملين في المجال الطبي في جميع أنحاء العالم ما يكفي من المعدات والأدوية لإنقاذ المرضى، وهم يتقاضون على جهودهم الشاقة والمحفوفة بالخطر، الأجور الزهيدة، ولا ينالون الاحترام المطلوب، وظروف عملهم ليست آمنة”.

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