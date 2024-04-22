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الجزائر

منظمة العمل الدولية تثمّن قرارات الرئيس تبون لتحقيق العدالة الاجتماعية (فيديو)

الشروق أونلاين
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منظمة العمل الدولية تثمّن قرارات الرئيس تبون لتحقيق العدالة الاجتماعية (فيديو)
ح.م
منظمة العمل الدولية

استقبل الوزير الأول نذير العرباوي يوم الإثنين، المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحضر اللقاء، حسب ما ذكره بيان للوزارة الأولى، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب.

“واستعرض الطرفان خلال اللقاء، مختلف المشاريع والأنشطة المدرجة في إطار التعاون الثنائي. وأهم الملفات المسجّلة على أجندة المنظمة، لاسيما مبادرة التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية”.

وقد أعرب هونغبو بالمناسبة، عن “عميق شكره للجزائر على دعمها المتواصل لمنظمة العمل الدولية. ومساعيها في إطار ترقية الحوار الاجتماعي في مجال الشغل”.

كما ثمّن المسؤول ذاته “قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سبيل تكريس الطابع الاجتماعي للدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، لاسيما:

  • القرارات والتدابير المتعلقة بتثمين الأجور والمعاشات،
  • ومنحة البطالة،
  • وترقية الحماية الاجتماعية،
  • بالإضافة إلى الإصلاحات الخاصة بممارسة الحق النقابي”.
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