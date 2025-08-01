منظمة المستهلكين تدعو التجار إلى احترام شروط النظافة

بعد تسمم 400 شخص بـ "الميلفاي" بولاية الجلفة

شددت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلكين “أبوس” على جميع التجار والمتعاملين ضرورة احترام شروط الحفظ والنظافة في تسويق مختلف المواد الاستهلاكية وذلك لتفادي التسممات الغذائية التي لا تزال حسبها تخلف الكثير من الضحايا آخرها تسمم ما يقارب 400 شخص إثر تناول ميلفاي غير صحي يتم شراؤه من ممون دون احترام شروط السلامة بما فيها النقل، ما أدى إلى غلق 12 مقهى ببلدية البيرين لمدة شهر كامل.

وأكدت المنظمة في منشور لها على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن التهاون والإهمال من أكثر مسببات التسممات الغذائية، ونصحت المستهلكين بعدم التهاون في التأكد في نظافة المكان الذي يشترى منه الطعام، مؤكدة أن نظافة المحل تعكس أمان المنتج وجودته.

ووجهت المنظمة نداء للتجار بضرورة احترام شروط النظافة والحفظ وتفادي الإهمال الذي يعد حسبها تهديدًا مباشرًا لصحة المستهلك، وقد يؤدي إلى انتقال البكتيريا والأمراض المنقولة عبر الطعام.

وذكرت المنظمة التجار أن الإهمال في النظافة يعرضهم للمساءلة القانونية والرقابة الصحية، ويفقدهم ثقة الزبائن إلى الأبد، والأخطر هو تحمل التاجر ذنب كل من تضرر من المنتوج، داعية مختلف المتعاملين إلى الحفاظ على الضمير المهني وتنظيف مكان العمل ..