منظمة المستهلكين “حمايتك” تحذر من “الإندومي”

بعد إدمان الصغار والكبار عليها

باتت “الإندومي”، أو الشعيرية غذاء مفضلاً لكثير من الصغار وحتى الكبار، وهو ما بات يحذر منه المختصون في التغذية، لأنها أكلة لا تحتوي إي فيتامينات مفيدة، كما أنها تضم عناصر غذائية غير مفيدة وحافظات وتوابل كثيرة.

وانتشرت مؤخرا ظاهرة الإدمان على طعام “الإندومي” في الجزائر، إلى درجة صارت الطعام المفضل لكثير من الأطفال والكبار، والأكلة عبارة عن حساء سريع التحضير، وكانت منتشرة في دول أوروبا وأمريكا منذ سنوات، ثم انتقلت إلى الدول العربية ومنها الجزائر.

” سامية”، شابة التقينا بها بأحد المراكز التجارية بالعاصمة، وقد اقتنت قرابة 40 كيس إندمي، وعندما أخبرناها أنها غير مفيدة للأطفال، أجابتنا بأن الأكلة لوالدها، البالغ 70 سنة، بعدما بات مدمنا عليها..!

بن العربي: هذه الأكلة تسبب أضرارا صحية بسبب مكوناتها الكيميائية

وفي هذا السياق، حذرت المنظمة الجزائرية لإرشاد المستهلك “حمايتك”، من أضرار قد تسببها “الإندومي” أو الشعيرية، ورغم تأكيدات بعض المنظمات الطبية المعترف بها، على عدم وجود خطورة من تناولها، إلا أن الأبحاث الخاصة به مازالت متضاربة.

وبحسب “حمايتك” تفتقد الإندومي العناصر الغذائية الهامة والضرورية للجسم، بما يجعلها طعامًا ليس له أي عائد صحي إيجابي ومفيد،كما أن الإندومي تحتوي على مركب جلوتومات الصوديوم أو “الملح الصيني” الذي يرمز له بالرمز E621، وهو عبارة عن حامض أميني يستخدم في إضافة النكهات، ورغم أن منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الغذاء والدواء الأمريكية قد سمحتا باستخدامه، إلا أن الجدل الدائر حول مخاطره لم يتوقف، وتحتوي أيضا على نسبة عالية من الدهون والأملاح، التي ترفع مستويات الكوليسترول الضار بالدم، وبالتالي، تجعل الجسم عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والجلطات والسكتات الدماغية.

وتعتبر الإندومي، بحسب المنظمة، أحد أسباب الإصابة بالسمنة، نظرًا إلى محتواها العالي من الدهون، وبالتالي، السعرات الحرارية الزائدة، التي يتسبب عدم حرقها في اختزانها في صورة دهون، وهذه واحدة من أهم أضرار الإندومي. زيادة على أن هذه الأكلة تحتوي على نسبة ضئيلة جدًا من البروتين الضروري لبناء الخلايا، ما يجعل أضرارها بالغة الخطورة خاصة على الأطفال.

وفي هذا الصدد، يحذر خبير التغذية، الياس بن العربي، من أضرار تناول الشعيرية سريعة التحضير، خاصة للمصابين بالحساسية المزمنة، ومن أهمها الإصابة بآلام الصدر والمعدة والقولون، الصداع والخفقان، التعرق والغثيان، مع الشعور بوخز في بعض مناطق الجسم.. وهذه أعراض تحسسية تسببها مادة جلوتومات الصوديوم.

وقال الخبير إن الإندومي تحتوي على مادة حافظة تسمى TBHQ تحفظ دقيق القمح والملح والزيت النباتي الموجود بالإندومي، التي حذَّرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من الإفراط في استخدامها، بحيث إن الحد الأقصى المسموح به منها يجب ألا يتجاوز 0.02%.