منظمة المستهلك: ارتفاع جنوني لأسعار الأدوات المدرسية هذا العام

كشفت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك عن تسجيل ارتفاع جنوني في أسعار الأدوات المدرسية وصل بعضها نسبة تتراوح مابين 150% الى 250%.

وحذرت المنظمة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك من أن ارتفاع الأسعار والندرة سيهددان الدخول المدرسي ودعت الى تدارك الوضع من الآن

وقالت المنظمة أن أسعار الأدوات المدرسية سجل ارتفاعا جنونيا في السوق بلغت نسبته 150 الى 250 بالمائة، حيث بلغ سعر كراس 96 صفحة من 95 الى 145 دينارا ، وتجاوز سعر حزمة الورق حدود 900 دج، قبل أقل من شهرين عن بدء العام الدراسي الجديد.

وأوضحت المنظمة أن توقعات المعنيين بالقطاع تحذر من نقص العرض والندرة التي ستطال بعض الأدوات، بسبب تأخر الطلبيات المستوردة، خصوصا أن نسبة 90 بالمائة من المواد المدرسية التي تعرض في السوق الوطنية يتم استيرادها من الخارج.

وأضافت المنظمة أن تجهيز الطفل الواحد بكل اللوازم الضرورية الخاصة بالتمدرس حسب تقديرات يتطلب ميزانية تقارب 6000 إلى 12000 دج “محفظة بكامل الأدوات، مئزر، كتب»، حسب جودة ونوعية المنتوج و حسب الطور الدراسي من الابتدائي الى الثانوي.