منظمة المستهلك تحذر من اقتناء هذه الحصة من المياه المعدنية

حذرت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك، المواطنين من اقتناء حصة من المياه المعدنية للعلامة التجارية “بسباسة”، بعدما أثبتت التحاليل عدم مطابقتها للمعايير الصحية.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية، أكدت المنظمة أن وزارة التجارة ، قامت بتسخير مصالحها المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش من أجل سحب حصة من السوق من المياه المعدنية للعلامة التجارية “بسباسة”.

وأوضحت المنظمة أن التحاليل المخبرية أثبتت عدم مطابقة رقم الحصة B02 بتاريخ انتاج 11 ديسمبر 2022 وتاريخ نهاية صلاحية 11/12/2023 للمعايير الصحية.

وأكدت منظمة حمايتك متابعتها للقضية مع السلطات المختصة، داعية المواطنين لأخذ الحيطة والحذر من اقتناء الحصة المذكورة أعلاه.

وأشارت المنظمة إلى أن التحذير يخص الحصة سالفة الذكر فقط دون سواها من الحصص التي تبقى صالحة للإستهلاك.