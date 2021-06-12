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منظمة المستهلك تحذر من خطر اقتناء “الدلاع” بالقطعة

الشروق أونلاين
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منظمة المستهلك تحذر من خطر اقتناء “الدلاع” بالقطعة

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، من التسمم الغذائي الناتج عن ظاهرة بيع الدلاع المعروض في شكل قطع والمعرض لأشعة الشمس.

واعتبرت المنظمة في منشور لها نقلا عن مختصين أنه تم تسجيل العديد من حالات التسمم الغذائي الناتجة عن تناول فاكهة الدلاع المقطع.

وأوضحت أن التسمم راجع إلى السلوكيات الخاطئة التي يعتمدها الباعة في تقطيع وحفظ هذه الفاكهة، مشيرة إلى خطورة ظاهرة بيع الدلاع بالنصف.

وفي هذا الصدد، أكدت المنظمة أن الـدلاع المُعرَّض لأشعة الشَّمـس طوال اليوم والمقطع يحمل البكتيريا والغُبار رغم تغطيته بغلاف بلاستيكي الذي اعتبرته هو الآخر مسرطِن عند ملازمته للأغذية وتعريضه لدرجات حرارة عالية أو لأشعة الشمس.

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