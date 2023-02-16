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منظمة المستهلك تكشف سبب عودة الندرة في أكياس الحليب

الشروق أونلاين
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منظمة المستهلك تكشف سبب عودة الندرة في أكياس الحليب
أرشيف

قالت منظمة المستهلك أن عودة التذبذب في توزيع حليب الأكياس سببه هو تغيير خريطة التوزيع بعد تسجيل فائض في مناطق وندرة في أخرى، دون ضبط العملية مسبقا.

وأكدت المنظمة: كان لتطبيق قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة أثرا طيبا في السوق مع عودة المنتوجات المدعمة الى رفوف المتاجر، ووصل الحد الى وجود فائض لمادة الحليب في مناطق كثيرة، وفي المقابل استمرار نقصها بمناطق أخرى، حيث قامت منظمتنا بتقديم اقتراح لأجل تصويب الخلل من خلال إعادة تسطير ورقة توزيع جديدة، حيث يتم أخذ الفائض من منطقة وصبه في منطقة أخرى.
وأضافت: قد بدأت هذه العملية بداية الأسبوع الحالي، إلا أننا نشهد اختلالا وتذبذبا، بل أن هناك مناطق لم يصلها ولو كيس حليب واحد.
وشددت: وعليه، فإننا نناشد بتجميد العمل بورقة التوزيع الجديدة الى غاية ضبطها ضبطا دقيقا مع الملبنات والموزعين وكذا التجار، حتى لا نحرم ولو مواطنا واحدا بسيطا من هذه المادة الأساسية.

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