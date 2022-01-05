منظمة المستهلك: مخابز أغلقت أبوابها بعدة ولايات احتجاجا على الأسعار

كشفت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، الأربعاء، إن مخابز أغلقت أبوابها بعدة ولايات، للتعبير عن رفضها بيع الخبز بالسعر الحالي والمطالبة برفع الأسعار.

وأفادت المنظمة في منشور لها عبر صفحتها على فايسبوك: متابعة لآخر التطورات من جميع مكاتب المنظمة، حول الارتفاع الذي شهدته مادة الخبز العادي، مع بداية السنة في بعض المناطق، نسجل بأسف ما يلي:

اتباع بعض المخابز طرقا ملتوية متمثلة في بيع الخبز لفترة أو لسويعات في الصباح الباكر ثم الغلق.

إصرار ومواصلة بعض المخابز على بيع الخبزة الواحدة بـ 15 دج.

غلق كلي للمخابز في بعض المناطق احتجاجا على عدم فرض الزيادة في سعر الخبز.

وأضافت “تطورات مؤسفة في بعض المناطق تستدعي ضرورة التدخل من قبل الجهات الرسمية، لوضع حد لهذه الظواهر المؤرقة، خاصة للطبقة الضعيفة والمتوسطة”.

وحذرت “قلناها ونكررها، أن مطالب الخبازين في هامش ربح معقول، أمر مشروع ولا يمكننا معارضته، ولكن أن يتم بطرق غير قانونية وبزيادات غير مدروسة… فهو مرفوض رفضا باتا”.