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منظمة المستهلك: 3 فرضيات حول أسباب ندرة زيت المائدة

الشروق أونلاين
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منظمة المستهلك: 3 فرضيات حول أسباب ندرة زيت المائدة

اعتبرت منظمة حماية المستهلك أن أزمة زيت المائدة التي تعرفها العديد من الولايات تعود إلى 3 فرضيات محتملة.

وحسب منشور عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك”  أكدت المنظمة أن المتعاملين يصرحون بوجود فائض في الإنتاج ويصدرون بيانات طمأنة.

كما تكشف أرقام وزارة التجارة عن وفرة المنتوج بكمية انتاج تفوق الاستهلاك العادي. يضيف المصدر ذاته.

أما عن أسباب هذه الأزمة في نظر المنظمة فإنها تعود إلى أحد الفرضيات التالية:

1- تهريب المنتوج

2- المنتوج لا يصل تاجر التجزئة أو يرفض إقتناءه بسبب الفوترة.

3- إستهلاك وتخزين مفرط

وكحل لنقص هذه المادة اقترحت جمعية حماية المستهلك التحلي بالمواطنة من قبل الجميع.

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