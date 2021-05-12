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العالم
قصد إجباره على إحترام الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي

منظمة تحالف الحرية العالمي: على أمريكا التدخل للضغط على المغرب

الشروق أونلاين
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منظمة تحالف الحرية العالمي: على أمريكا التدخل للضغط على المغرب

طالبت منظمة تحالف الحرية العالمي، الحكومة الأمريكية بالتدخل والضغط على المغرب، للتقيد بالتزاماته الدولية واحترام الحقوق الأساسية لشعب الصحراء الغربية.

جاء ذلك في رسالة وجهتها المنظمة، إلى القائم بأعمال نائب وزير الدولة للديمقراطية وحقوق الإنسان ومكتب العمل الأمريكي، ليزا بيترسون، حيث وضعتها في أخر تطورات وصور الانتهاكات التي يقترفها الاحتلال المغربي بحق الشعب الصحراوي والمناضلين بالأراضي المحتلة.

وجاء في الرسالة “هذا الأسبوع، علمنا أن مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية تعرضوا للاعتداء الوحشي والضرب من قبل قوات الأمن المغربية “.

وأضاف، تحالف الحرية العالمي،”بالنيابة عن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، نكتب لنطلب من وزارة الخارجية أن تؤكد للحكومة المغربية على التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام الحقوق الأساسية لشعب الصحراء الغربية”.

وأشارت المنظمة إلى بعض صور الانتهاكات الخطيرة التي يمارسها الاحتلال على الشعب الصحراوي, حيث نقلت عن تقارير حقوقية صحراوية, قيام وحدة خاصة من القوات المغربية ترتدي أقنعة، أول أمس الاثنين، بمداهمة واقتحام منزل عائلة صحراوية في الصباح الباكر.

وفي هذه الحادثة -تضيف المنظمة-  تعرض ثلاثة نشطاء صحراويين شباب، هم بابوزيد محمد سعيد، والسالك بابير وخالد بوفريوة، للضرب والاعتقال بشكل غير قانوني على أيدي القوات الخاصة المغربية.

وأشارت إلى انه “تم العثور على الرجال الثلاثة في تاروما شمال العيون المحتلة حيث تمت إعادتهم إلى المدينة، ونقلت عن محامي تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، واستنادا إلى صور، فقد ثبت تعرض الرجال لإصابات جسدية خطيرة.

وأكدت منظمة تحالف الحرية العالمي، ارتفاع انتهاكات حقوق الإنسان ضد شعب الصحراء الغربية، بشكل ملحوظ، منذ إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب أواخر عام 2020، السيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية .

وفي هذا الخصوص قالت، “بينما تقوم الإدارة بمراجعة شرعية وعواقب هذا الإعلان، يجب على الولايات المتحدة، التأكد من أن الإعلان لا يمنح المملكة المغربية ترخيصا لانتهاك الحقوق الأساسية لشعب الصحراء الغربية والإفلات من العقاب”.

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التعليقات
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  • Said

    امريكا لن تتدخل في ردع المغرب ولا تستطيع ابدا ،حتى لو قتل الآلاف من شعبه او من الصحراويين لان من يسير امريكا ليسو اشخاص بل لوبيات لهم جدور في دول اخرى .المغرب عمر واستوطن الصحراء بل حولها باكملها لمدن اكثر سكانها مغاربة والصحراويون اصبحو اقلية . العالم الان لا يسير بالعاطفة وما يقع بالقدس خير مثال واليمن وسوريا التي شرد الروس الملايين من سكانها وما يحدث بمانيمار والصين مع الايغور ... استفيقوووووو رحمكم الله

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