 منظمة تنزانية للوكالة المغربية: توقفوا عن الكذب باسمنا

كذبت منظمة تنزانية, البيان الذي نسب إليها وتداولته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، واستعمل لأغراض وصفتها بأنها دعائية تهدف إلى زرع اللبس حول قضية الصحراء الغربية.

وأوضح رئيس مؤسسة تانزانيا للسلام صادقي ك. جوديجودي, الخميس في بيان له “أنه يوم 16 أكتوبر 2021 نشرت وكالة الأنباء المغربية ووسائل إعلام محلية أخرى ما اعتبرته بيانا لندوة دراسية احتضنتها دار السلام بتنزانيا في اليوم نفسه, نسب زورا إلى المؤسسة التنزانية يدعي الإعلام المغربي إجماع المشاركين فيها على موقف يدين الصحراء الغربية”.

وأضاف المتحدث أن المؤسسة التي بادرت بتنظيم الندوة بمعية معهد “دراسات السلام والصراع” اعتبرت ما نشرته وسائل إعلام بالر باط “دعاية مغربية”، يشوه الموقف المبدئي لدولة تانزانيا حول قضية الصحراء الغربية.

و ذكرت المؤسسة أن البلاغ الذي تداوله الإعلام المغربي على نطاق واسع ما هو إلا “مبادرة انفرادية من جانب الوفد المغربي” الذي شارك في الاجتماع, وتؤكد بالمناسبة “رفضها القاطع لروح ومضمون هذا البلاغ الذي لا يعبر عنها والذي يتمثل هدفه الرئيسي في بث البلبلة والانقسام”.

وأوضحت المؤسسة التنزانية ايضا, أن الهدف من الاجتماع كان “إشراك أصحاب المصلحة الأفارقة وإيجاد حل أفضل” للنزاع في الصحراء الغربية وفقا لقرارات الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي, الذي تعتبر الجمهورية الصحراوية عضوا مؤسسا فيه.

وعاد رئيس المؤسسة ليؤكد من جديد على أن المحتوى واللغة المستخدمة في البيان الصادر عن الوفد المغربي “غير مقبول”, من المؤسسة التي تناضل من أجل تحقيق الوحدة والحرية في القارة الافريقية.

وذهبت المؤسسة للقول أن “المغرب حر في الإيمان بالدعاية التي يولدها بنفسه, ولكنه ليس من حقه إجبار الآخرين على تبنيها” مجددة في ذات السياق التذكير بالوضع القانوني للجمهورية الصحراوية باعتبارها “عضو مؤسس في الاتحاد الأفريقي وبأن جبهة البوليساريو تبقى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي ولا يمكن لاحد التحدث نيابة عنهم”.

وشدد رئيس المؤسسة ايضا على ان “الطبيعة القانونية لقضية الصحراء الغربية واضحة باعتبارها مسألة تصفية استعمار يتعين حلها بحسب خطة التسوية التي اقرها كل من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير حر ونزيه”.

واغتنمت مؤسسة السلام التنزانية, الفرصة لتقدم في الأخير “اعتذارها الصادق لأي إزعاج تسبب فيه بيان الوفد المغربي”.

الجدير بالذكر أن الندوة الدراسية نظمت من طرف معهد “دراسات السلام والصراع” و”مؤسسة تنزانيا للسلام”, وشهدت مشاركة حوالي 40 خبيرا وأكاديميا وأعضاء في مؤسسات فكرية وباحثين وشخصيات سياسية بارزة من رواندا وكينيا وجزر القمر وبروندي وتنزانيا وأوغندا والموزمبيق وجنوب إفريقيا ودول أخرى.