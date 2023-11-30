منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: إعادة انتخاب الجزائر لعهدة ثانية

أعيد الأربعاء، انتخاب الجزائر بالإجماع لعهدة ثانية في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عن منطقة إفريقيا.

وتم في لاهاي (هولندا) إعادة انتخاب الجزائر من طرف الدورة الـ 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بالإجماع في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عن منطقة إفريقيا، لعهدة مدتها سنتين ابتداء من 12 ماي من العام المقبل.

كما تم انتخاب الجزائر في شخص السفيرة سليمة عبد الحق، الثلاثاء من طرف الدورة الثامنة العشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بالتوافق لرئاسة اللجنة الجامعة لهذه الدورة عن منطقة أفريقيا.

ويعد هذان الانتخابان بمثابة تجديد للثقة في الدور الإيجابي للجزائر في مجال نزع السلاح الكيمائي والتزامها اتجاه تحقيق أهداف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وستواصل الجزائر العمل بالتعاون مع الدول الأعضاء في المجلس، ذات الصناعات الكيميائية الأهم على مستوى العالم، على وضع السياسات والمبادرات التي من شأنها تعزيز الأمن العالمي، ومنع انتشار الأسلحة الكيميائية، وترقية التعاون الدولي في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تشارك في أشغال هذه الدورة بوفد مهم مكون من ممثلين عن السلطة الوطنية المكلفة بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على المستوى الوطني ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والممثلية الدائمة للجزائر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية برئاسة الممثلة الدائمة للجزائر، السفيرة سليمة عبد الحق.

وخلال النقاش العام ألقت سفيرة الجزائر لدى هولندا سليمة عبد الحق كلمة خصصتها للقضايا التي تهم الجزائر في المجال الكيميائي وكذا المسائل المطروحة في الساحة الدولية ذات الصلة بالاتفاقية وعلى رأسها العدوان على غزة، حيث وضع الوفد الجزائري لافتة داعمة للفلسطينيين تعبيرا عن التضامن المطلق للجزائر مع الشعب الفلسطيني خلال العدوان الغاشم الذي يعيشه في هذه الفترة.